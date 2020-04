Která sportoviště se otevřou a odkdy?

Od úterý se otevřou venkovní sportoviště, tedy například tenisové kurty, běžecké dráhy, střelnice a podobně. Otevření se však netýká jejich zázemí, tedy například společných sprch či šaten.

Budu muset při sportování i nadále používat roušku?

Vláda při venkovních sportovních aktivitách zrušila povinnost používat roušky. Ale má to háček. Lidé od sebe budou udržovat rozestup minimálně dva metry. „Zjednodušeně řečeno: pokud někdo pojede v přírodě na kole, nemusí mít roušku. Pokud někdo poběží po lese, nemusí mít roušku. Pokud se ale někdo bude pohybovat třeba uvnitř města, kde lidí bude více a kde kontakt může být menší než dva metry, tak by tu roušku měl mít,“ uvedl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Češi navzdory zákazu chodili na turistická místa:

A co vnitřní sportoviště, třeba posilovny nebo tělocvičny? Ty se také otevřou?

Ne, zatím ne.



Vláda nově otevřela i další typy obchodů a služeb? Které a odkdy?

Od úterý se otevřou sběrny papíru a druhotných surovin a kompostárny. Ve čtvrtek pak mohou otevřít hobby markety, prodejny stavebnin, železářství a prodejny a opravny jízdních kol.



Takže si mohu koupit například šroubky, barvu na malování, cement nebo nové kolo?

Ano. Důvodem je podle vicepremiéra Karla Havlíčka i to, aby se zahrádkáři mohli připravit na sezonu.

Vláda slibovala, že otevře i prodejny obuvi nebo papírnictví. Takže ty se ve čtvrtek neotevřou?

Ne. Mohlo by k tomu dojít až příští týden. „Necháme to až na úterý, přičemž nevylučujeme, že na seznam zařadíme i další provozovny,“ řekl vicepremiér Karel Havlíček. Mohlo by se to podle něj týkat prodejen pracovního oblečení, obuvi, papírnictví, kočárků, knihkupectví nebo autosalonů.



Prý dojde ke zpřísnění hygienických podmínek v obchodech?

Ano, od čtvrtka. „Všichni zákazníci budou od čtvrtku muset být ve vzdálenosti dva metry od sebe, pokud se nejedná o rodinné příslušníky,“ řekl vicepremiér Karel Havlíček. Blíž u sebe budou moci být také lidé doprovázející staršího nebo handicapovaného člověka, který potřebuje oporu. Prodejny musí zajistit dezinfekční prostředky na ruce. „Současně pro všechny, nejenom pro supermarkety, nejenom pro potraviny, bude povinnost rukavic,“ dodal Havlíček. Ale bude možné používat i ty nejjednodušší rukavice nebo igelitové sáčky. Úřad vlády později upřesnil, že se to má týkat hlavně obsluhujícího personálu.



Uvolní se konečně možnost cestování?

Ano, od 14. dubna budou moci lidé v odůvodněných případech vycestovat za hranice. Po návratu ale budou muset do povinné čtrnáctidenní karantény.

Co jsou to ty odůvodněné případy?

Například obchodní nebo služební cesta, případně cesta za lékařem či příbuzným. S nákupním výletem do Drážďan nebo Vídně či romantickým víkendem v Paříži tak zatím nepočítejte.



Bude se tato změna týkat i pendlerů?

Ne.