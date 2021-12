"Z pátku na sobotu mi nebylo dobře, proto jsem si včera (v sobotu) došel preventivně na PCR test. Ten bohužel ukázal, že jsem pozitivní. Nastupuji tak do 14denní izolace. Díky očkování mám mírný průběh a budu tak pracovat z domova," uvedl Vojtěch.

Ministr v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce dnes uvedl, že jeho rizikovými kontakty se budou zabývat hygienici. Připomněl, že za rizikový se považuje kontakt bez ochrany dýchacích cest po dobu víc než 15 minut na vzdálenost menší než 1,5 metru. Další členové vlády, se kterými se setkal, jsou očkovaní proti covidu-19 a takovým lidem se karanténa neukládá, poukázal. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) se Vojtěch viděl na čtvrtečním jednání vlády a premiér byl podle ministra v "poměrně velké vzdálenosti". Na pondělní jednání kabinetu se chce Vojtěch připojit on-line. Pokud by to nešlo, mohl by ho zastoupit některý z náměstků, řekl.

V sobotu přibylo 12 514 případů koronaviru. Méně než před týdnem

Ministr zdravotnictví není prvním členem vlády, který covidem onemocněl. Prošli jím ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), někdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zemědělství Miroslav Toman (oba ČSSD) nebo ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). V současné době je pozitivní i prezident Miloš Zeman, který ale nemá podle lékařů příznaky.

Pandemie koronaviru v Česku v posledních týdnech výrazně zesílila, počty odhalených onemocnění se ve všední dny dostaly vysoko přes 20.000. Za sobotu jich přibylo 12.514, což je o zhruba o desetinu méně než před týdnem. V nemocnicích je téměř 6000 lidí s covid-19, 948 z nich je ve vážném stavu. Nemocnice zejména na Moravě a ve Slezsku zastavily odkladnou péči, začaly také přesuny pacientů mezi kraji.