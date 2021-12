Mikulášské skupiny i přes strmý nárůst nově nakažených vyrazí v neděli vystrašit zlobivé děti. Ale vládní nařízení se jim moc nelíbí. „Je jasné, že cílem návštěvy není vystresovat děti, ale čert s respirátorem? Připadá mi to divné. Asi to bude vždy na konkrétní domluvě a kde se vše odehraje,“ říká Jan Šlechta ze Středočeského kraje, který se se svojí partou vydá za dětmi již podesáté. Až na představitele Mikuláše jsou všichni ve čtyřčlenné skupině očkovaní.

„Nařízení o povinném rozestupu máme ale zmáknuté. Už loni ho čert stanovoval pomocí svých vidlí,“ podotýká s úsměvem.

Někteří pak v kostýmech vůbec nevyjdou. Poptávka je zkrátka oproti rokům minulým ovlivněná epidemií koronaviru, lidé mají strach z možné nákazy, navíc velmi často přihlížejí návštěvě Mikuláše a jeho družiny prarodiče. I proto rodiny řeší situaci svépomocí. „Poprosila jsem bratrance a sestřenice. Sehnali jsem masky. Postraší nám děti, manžel je poté převeze za dětmi k mé sestře a bratrovi,“ prozrazuje Jana Hůlová z Novostrašecka.

Kromě zdravotního hlediska letos budou brát v potaz asi i to finanční. I nadpřirozené bytosti něco stojí, například ve středních Čechách je to podle sondy Deníku letos nejčastěji do 300 do 500 korun za návštěvu. Záleží na obsahu nadílky.

Nadílka bez výjimky

Vládní protiepidemická opatření ale musí dodržovat všichni bez rozdílu. „Ušetřeni“ tudíž nebudou ani lidé v přestrojení za nadpřirozené bytosti. „Nebude se nic upravovat či vyhlašovat,“ zdůrazňuje mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Lidé by měli striktně dodržovat zásadní opatření. „Nasazenou ochranu dýchacích cest by měli mít úplně všichni. Tedy nejen Mikuláš a jeho družina, ale i další přítomní. Všichni by měli mít v uzavřených prostorech nasazenou ochranu dýchacích cest, navíc po návštěvě důkladně vyvětrat,“ nabádá mluvčí hygieniků s tím, že pokud je to jen možné, bylo by dobré, kdy se vše odehrálo venku na čerstvém vzduchu. Riziko nákazy se tím snižuje.

Nicméně hygienička zároveň upozorňuje, že pokud by docházelo k hromadnějšímu předávání nadílky, kdy by lidé několik minut postávali vedle sebe, pak je nutné mít nasazený respirátor.

„Putovat“ po domácnostech pak hygienici doporučují lidem s dostatečným množstvím protilátek v těle: tedy buď s ukončeným očkováním, anebo po prodělané nemoci v uplynulých 180 dnech. „Pokud někdo plánuje v rámci Mikuláše navštěvovat domácnosti, měl by dbát maximální ochrany, a to včetně očkování,“ apeluje mluví ministerstva zdravotnictví Kryštof Berka.

Hygienici k očkování či prodělané nemoci doporučují testování. „Ve svém zájmu a samozřejmě i ostatních by pak měl mít každý čerstvě absolvovaný PCR test. To by bylo vůbec nejideálnější řešení,“ dodává Šalamunová.