Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) má podle předsedy Víta Rakušana několik kandidátů, kteří by se mohli ujmout funkce ministra průmyslu a obchodu. Novou nominaci musí schválit celostátní výbor hnutí, řekl dnes novinářům.

Střet zájmů?

Michalik řekl, že jeho rodina měla společnost na Kypru od roku 2002, její činnost ukončila v roce 2017. "Nedělo se tam nic nelegálního," uvedl. Investiční společnost na Kypru vznikla na základě doporučení daňových a právních poradců, země byla vhodná mimo jiné kvůli tomu, že na rozdíl od ČR byla tehdy v EU. Potenciální střet zájmů kvůli třetinovému podílu ve fondu, který vlastní solární elektrárny, by se podle něj dal vyřešit prodejem elektráren. "Vláda by ale neměla začínat s tím, že je přirovnávána k tomu, že je to stejné jako předtím," řekl Michalik.

Deník N v pondělí uvedl, že někdejší Michalikova firma si v minulosti půjčila přes kyperskou firmu Lowfield Investments nejméně 4,6 milionu eur (v přepočtu podle aktuálního kurzu přibližně 117 milionů Kč). Michalik dnes řekl, že jeho rodina měla na Kypru investiční společnost, která se zabývala investováním do akcií. "Nevnímám tuto záležitost z pohledu byznysového jako něco negativního, vše probíhalo v souladu se zákonem, nedělo se tam nic nelegálního," uvedl. Původní vklad řádně vydělal a zdanil v ČR, uvedl.

Michalikova rodina má celkem podíl 96 procent ve fondu Valour, sám Michalik má ve fondu třetinový podíl. Fond ovládá tři solární elektrárny, díky kterým se řadí k předním výrobcům elektřiny ze slunce v zemi, uvedl server Seznam Zprávy. "Jednal jsem s fondem, co by bylo nejjednodušší a nejrychlejší řešení, a dospěli jsme k závěru, že prodej těch elektráren," řekl Michalik.

Nakonec se však rozhodl, že je důležitější STAN a obraz budoucí vlády. "Dospěl jsem k tomu, že novináři i značná část veřejnosti, která volila STAN, to podnikání přes kyperskou společnost vnímá negativně. Přestože je to něco, co probíhalo v minulosti, dospěl jsem k závěru, že je pro mě důležitější STAN," uvedl.

Hnutí STAN je Michalik dál připraven pomáhat v ekonomických otázkách. "Rozhodně bych vyloučil, že by to bylo v jakékoliv exekutivní funkci, nechci nikomu dávat záminku, aby byl jakkoliv narušován étos změny. Je důležitější ten celek než to, jestli nějaký Michalik ve vládě je, nebo není," uvedl.

Rozhodnutí dál usilovat o funkci ministra průmyslu by podle něj přineslo v příštích týdnech pokračování mediální diskuse a mohlo by vyvolávat zdání, že se nic nezměnilo oproti končící Babišově vládě. Střetem zájmu premiéra v demisi se dlouhodobě zabývají české úřady i orgány EU. Podle auditní zprávy Evropské komise je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i po vložení do svěřenských fondů a zároveň se podílí na rozhodování o rozdělování dotací EU. Babiš to popírá.

Michalik řekl, že měl velkou podporu kolegů ve STAN, kteří si nepřáli, aby se kandidatury vzdal. "Nicméně se domnívám, že jsme ve velmi citlivé povolební situaci, kdy s novou vládou je spojovaná velká naděje na změnu," řekl. Server Neovlivní.cz ve středu napsal, že Starostové měli od května dokument, na jaké aspekty Michalikova podnikání by mohla média upozorňovat. Podle zdroje serveru však vedení hnutí zkusilo vsadit na to, že "minulost nikdo nevytáhne".

Rakušan přijde brzy s návrhem

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) má podle předsedy Víta Rakušana několik kandidátů, kteří by se mohli ujmout funkce ministra průmyslu a obchodu. Novou nominaci musí schválit celostátní výbor hnutí, řekl dnes novinářům. Byl by rád, kdyby stranický orgán rozhodl v řádu hodin, nejdéle dnů. Starostové podle něj udělají vše pro to, aby změna kandidáta nebrzdila vznik vlády.

Starostové podle Rakušana nezvažují, že by usilovali o změnu koaliční smlouvy mezi Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráty se Starosty například kvůli výměně ministerstva průmyslu za jiný resort.

Rakušan odmítl zmínit jména adeptů do ministerské funkce. Na dotaz potvrdil, že roli ministra průmyslu by zvládl například někdejší plzeňský hejtman a bývalý ředitel Škoda Transportation Josef Bernard (STAN). Starostové s ním však počítají spíš do role předsedy sněmovního rozpočtového výboru, do které byl zvolen ve středu. "Na této pozici s ním dost počítáme, tím by se to celé zkomplikovalo," podotkl Rakušan.

Rakušan: Michalik nemá černé svědomí

Jméno nového kandidáta se má po schválení ve straně nejdříve dozvědět kandidát na premiéra Petr Fiala (ODS). Místopředseda STAN Petr Gazdík požádal média, aby o možných adeptech nespekulovali. Michalik a Starostové podle něj nečelili v posledních dnech žádnému tlaku od dalších stran budoucí pětikoalice.

Michalik řekl, že původně chtěl dnes médiím vysvětlit okolnosti vzniku své kyperské firmy a předložit řešení možného střetu zájmů v oblasti solární energie, nakonec se však rozhodl od nominace ustoupit. Rakušan řekl, že jeho krok je signálem změny politické kultury v Česku. "STAN chce být součástí vlády, za které budou platit jiná, někdy možná nespravedlivá, ale přísnější pravidla pro ministry," řekl.

Michalikovo rozhodnutí Rakušana lidsky mrzí, ale současně si ho váží. "Ve vládě by byl velkým přínosem, má obrovský přehled v dané problematice a resort by zvládl skvěle," uvedl. Michalik podle něj nemá černé svědomí a nespáchal nic nelegálního. Protože však nová vláda slibuje změnu politické kultury po menšinovém kabinetu ANO a ČSSD, je nutné zabránit škodám na jejím renomé. "Je to silné rozhodnutí ve chvíli, kdy mnohokrát je celospolečenská atmosféra důležitější než fakta samotná," řekl Rakušan.

1/7 Rozhodnutí Věška Michalika mě lidsky velmi mrzí. Rozumím tomu, že informace, které se v souvislosti s jeho osobou objevily v médiích, mnohé naše příznivce rozladily. Nepůsobily dobře. Podnikání na Kypru u nás nemá dobrý zvuk. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 25, 2021

Odpovědný přístup

Kandidát na premiéra a předseda ODS Petr Fiala poděkoval místopředsedovi Starostů a nezávislých (STAN) Věslavu Michalikovi za odpovědný přístup poté, co oznámil, že se nebude ucházet o post ministra průmyslu a obchodu v nové vládě Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Předseda STAN Vít Rakušan podle šéfa občanských demokratů přijde co nejdříve s odpovídajícím návrhem kandidáta. Fiala to uvedl na twitteru. Předseda Pirátů Ivan Bartoš ČTK napsal, že o novém kandidátovi bude koalice Pirátů se STAN jednat. Michalikův postup mají Piráti za jediný správný.

Michalikovo rozhodnutí šéfa hnutí STAN Rakušana lidsky velmi mrzí. Váží si ho ale za to, že se postavil situaci čelem, poznamenal na twitteru. Uvedl, že rozumí tomu, že informace v médiích rozladily mnohé příznivce STAN, Michalikovu vysvětlení ale věří. V 11:00 se Rakušan k situaci vyjádří na tiskové konferenci ve Sněmovně.

STAN podle Rakušana ztrácí vynikajícího a pracovitého kolegu ve vládě. "Na druhou stranu chápu, co od nás chtějí naši voliči – změnu. A ta se nezakládá jen na faktech, ale i atmosféře. Na pocitu, že se věci v České republice budou vyvíjet jinak. Že už lidé nebudou muset mít pochybnosti," uvedl. Hnutí k tomu podle něj chce přispět.

Piráti Michalikův postup považují za jediný správný. Nová vláda podle Bartoše musí jít příkladem a mít čistý štít, občané by neměli mít pochybnosti o kvalitách a hodnověrnosti jejích členů. "Přesto je nutné za STAN celou situaci kolem podnikání pana Michalika a financování tohoto podnikání ještě veřejnosti objasnit a rozptýlit případné pochybnosti, což stále probíhá," uvedl. "O novém kandidátovi budeme v rámci koalice samozřejmě jednat," dodal pirátský předseda.

"Věslav Michalik nezačal hovořit o kampani, účelovce a honu médií na jeho osobu. Přistoupil k celé záležitosti odpovědně. Děkuji mu za to. Slibovali jsme změnu politického stylu a podle toho jednáme," konstatovala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Také lidovecký šéf Marian Jurečka ocenil, že se Michalik k situaci postavil čelem. "V posledních letech bohužel nebylo běžné bez výmluv vyvodit osobní odpovědnost. Je to jasný signál, že s nápravou politické kultury u nás to myslíme opravdu vážně a své sliby plníme," poznamenal.