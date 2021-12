Počet mediků díky vládní injekci vzrostl. Otázka je, zda budou něco umět

Nedostatek lékařů přinutil Babišovu vládu k ráznému kroku. Před třemi lety vyčlenila 6,8 miliardy korun na to, aby v příštích jedenácti letech bylo přijato navíc zhruba tři a půl tisíce studentů lékařských fakult. V loňském akademickém roce to podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bylo plus 340 studenů, tedy o dvacet procent víc než předtím. Je tedy namístě potlesk?

České lékařské fakulty jsou totiž stále atraktivnější pro zahraniční studenty. | Foto: ČTK/WAVEBREAK