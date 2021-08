Navzdory tomu, že se sklizeň máku oproti obvyklému termínu posune zhruba o tři týdny, jsou proto plni optimismu. „Doufáme, že počasí bude moudřejší než loni, kdy se mák sklízel za deště,“ uvedl Václav Lohr ze spolku Český modrý mák. Přívalové deště by ale přesto mohly plány pěstitelů zhatit, záležet proto bude hlavně na počasí v konkrétních lokalitách.

Už loni statistici u máku zaznamenali nejvyšší sklizeň za celých deset let. O český mák je přitom velký zájem v zahraničí, kde končí až 85 procent jeho produkce v hodnotě přes miliardu korun. Vyváží se zejména do Ruska, Rakouska, Polska, Slovenska a Německa. „Mák je zkrátka naše modré zlato,“ uvedl Vlastimil Mikšík z České zemědělské univerzity v Praze. Sami Češi si to uvědomují, neboť každý z nich ho v průměru ročně spotřebuje asi 430 gramů, což je nejvíce na světě.

O kvalitě českého máku svědčí i to, že od letošního roku může v Evropské unii nosit Chráněné zeměpisné označení. Z Česka jde o 24. položku na seznamu těchto ochranných známek, již déle ji mají například Olomoucké tvarůžky, Hořické trubičky, Pardubický perník či Karlovarské oplatky. V tomto případě nejde jen o lokální, ale o celorepublikové označení pro český mák. „Z pohledu zahraničních obchodních partnerů je tak postaven na stejnou úroveň jako třeba italské sýry nebo francouzská vína,“ míní prezident Agrární komory Jan Doležal.

Kvalitní český mák

Nárok na vylepení známky může mít každý český pěstitel, který splní přísné podmínky, jejichž dodržení kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Pěstitelé máku zdůrazňují, že ten pocházející z Čech je kvalitní. V dubnu ale na mák v českých obchodech vrhl nepěkný stín test jednotlivých výrobků uspořádaný spotřebitelskou organizací dTest. Z 18 zkoumaných výrobků jich v něm „propadla“ více než polovina. U některých byl příliš vysoký obsah morfinu, někde zase příliš mnoho arsenu či kadmia.

Podle zástupců spolku Český modrý mák se ale spotřebitel rozhodně nemusí ničeho obávat v případě, že je výrobek označen Českou cechovní normou. „Žádný z testovaných, a tedy i nevyhovujících výrobků takto nebyl označen, tedy s jasným původem a kvalitou, což vrhlo špatné světlo na všechen mák na domácím trhu,“ řekla ředitelka spolku Stanislava Koprdová. Stejně tak se podle ní lidé nemusí bát nakupovat mák přímo od pěstitelů prostřednictvím Makové mapy, tedy webové stránky, jež lidi navede na nejbližší pěstitele od jejich bydliště.