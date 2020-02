Nějaká velká firma vám špatně vyměřila platbu za své služby. Přišli jste o pět set korun. Na váš oprávněný nárok nereaguje. Budete se soudit? Pravděpodobně ne. Náklady na advokáta a soudní poplatky jsou totiž vysoké, výsledek nejistý. Právě proto vláda v nejbližších dnech projedná návrh zákona o hromadné žalobě.

Soud, soudce - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Podle průzkumu Sdružení českých spotřebitelů by tento institut využilo 81 procent oslovených lidí. Významné úspory by to podle 84 procent respondentů přineslo zákazníkům, soudům i firmám. Zdánlivě jasnou věc však vůbec není jednoduché přenést do znění, jež by bylo přijatelné pro zástupce obou táborů.