O chování na sociálních sítích



Kouzelná slůvka jako dobrý den nebo děkuji skoro zmizela z našeho slovníku. Sociální sítě jsou pak plné zloby a nenávisti. Dokonce i štědrovečerní pohádka vyvolává vlnu nenávisti, jeden nestačí žasnout (Projev k Novému roku z 1. ledna 2019)

O pokoře a učebních oborech

Ať tak či tak, trvám na tom, že naše země je plná úžasných, většinou neznámých lidí. Co nám ale chybí, je více pokory a současně více sebevědomí. Více pokory a úcty k práci druhých a představa, že právě naše práce je nejdůležitější. Typický je přezíravý postoj k lidem, kteří se živí manuální prací. Před několika dny řekl jeden známý ekonom, kterého si jinak vážím, že učební obory nemají v digitálním věku budoucnost. Přál bych mu, až bude renovovat koupelnu, aby přišel digitální obkladač s mobilem, aby si mohl vygooglovat, jak se lepí obkládačky. (Projev k Novému roku z 1. ledna 2019)

O ekologii

Nové zelené tsunami, které se rychlostí zvuku blíží k naším hranicím a které je založeno na vyvolávání strachu o osud planety, doplněné heslem „poručíme větru dešti“ a úžasný zelený byznys je na světě. Jako by nestačila nejprve posedlost biopalivy a elektrovoltaikou, na kterou budeme doplácet dlouhá léta. Dnes jsme v zajetí posedlosti elektromobilitou, o které už všichni vědí, že je to slepá cesta, ale bojí se to říci. Zaplatíme za to všichni.

Než budou popírači globálního oteplování způsobeného člověkem definitivně umlčeni, musím znovu nabádat, abychom vzali rozum do hrsti a přestali jsme bláznit. Planeta se opravdu za čtrnáct dnů, ani za čtrnáct let, ani za čtrnáct století nezhroutí.

A spíše než utrácet peníze za marnou snahu oteplování zastavit, pokud k němu skutečně dochází, měli bychom se na oteplování připravovat. Přinese to nové výzvy pro inženýry, nové technologie, nová pracovní místa.

Na druhé straně musím říci, že se k naší planetě nechováme dobře. Klimatické konference nás ovšem nezachrání. Musíme začít každý sám u sebe. (Projev k Novému roku z 1. ledna 2020)

O byznysu v politice

Nemůžete kombinovat byznys s politikou. Já opravdu nemám nic než jeden domek se zahrádkou, jeden automobil smart a to je všechno, nemám ani metr pozemku. (ČT 24, 14. 11. 2010)

O kouření

K připomínce, že nebe podporuje peklo, to znamená, že tabákové koncerny část svých prostředků věnují na humanitární účely, že to je nepřípustné, bych jen poznamenal, že i bůh kouří, jinak by nemohla být oblačnost, bylo by stále jasno a upekli bychom se. Ale pokud jde o vlastní zákon. Argumenty o tom, že by reklama nějak ovlivnila někoho v kouření, jsou scestné. Já sám jsem začal kouřit až v 25 letech, ale přiznám se, že jsem to do dneška velmi výrazně dohnal. (Projev v Senátu z 24. května 2002, projednávání zákona o regulaci reklamy na tabákové výrobky)

A na vás taky dojde! Už se připravuje směrnice o průměrné váze Evropana a každý, kdo bude mít nad ní, tak bude platit daň z váhy! A uvidíme potom, jak ti propagátoři omezování se budou tvářit, až vám zakážou pivo, bůčky a všechny tyto požitky. A vrcholem bude zákaz sexu v neděli, protože je jasně prokázané, že v pondělí lidé, kteří užívají sexu v neděli, nepodávají vůbec žádný pracovní výkon – a to je, prosím, úřední den! Jak k tomu přijdou klienti, kteří přijdou na úřad a něco na úřadě chtějí? (Projev v Senátu z 23. července 2009, projednávání zákona o ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky)

O nudě v Senátu

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem po diskusi nabyl dojmu, že i pobyt v tomto sále je životu nebezpečný, protože mi chcíply poslední tři spermie, které mám. Naštěstí už je příliš nepotřebuji jako mnozí z vás, kteří tady sedíte, kromě kolegy Schwarzenberga, který ještě možná je bude potřebovat. (Projev v Senátu 18. 12. 2013)

O názvu Czechia

Jinak já už mám nový název pro Českou republiku, abysme uspokojili Moraváky, bude se jmenovat ČechoMor. (ČT24, 24. 4. 2016)

O sexu

Pak ještě sex – to je velká móda sex v automobilu, to je úplně konec, to tam musí být výslovně v zákoně zapsáno, že sex se zakazuje, protože to velmi, velmi vyrušuje. (Projev v Senátu 16. 3. 2011, projednávání bodových přestupků u řidičů)