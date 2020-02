Smuteční projev v Rudolfinu přednesl bývalý předseda Senátu Přemysl Sobotka. Ve své řeči zdůraznil Kuberův smysl pro humor a prohlásil, že poznávacím znamením zesnulého senátora byly také otevřenost, nadhled či velkorysost.

„Nechal nás tu zamlklé, opuštěné, ale kdo ho měl rád a vážil si ho, nechť se co nejviditelněji hlásí o jeho dědictví a obohacuje je – vždy s úsměvem a beze strachu nazývat věci pravými jmény, zůstat svůj, žít a nechat žít,“ vyzval Přemysl Sobotka s odkazem na svého politického souputníka a blízkého přítele.

Nečekané úmrtí

Rodák z Loun dlouhá léta patřil k nejvýraznějším členům ODS, do níž vstoupil v roce 1992. V roce 1994 byl poprvé zvolen starostou Teplic, ve funkci primátora byl až do loňských voleb. Někteří spolustraníci o něm dokonce uvažovali jako o možném kandidátovi na funkci prezidenta republiky, sám Kubera však kandidaturu odmítl.

Do Senátu byl Kubera poprvé zvolen v roce 2000, funkci následně vždy obhájil. Po volbách v roce 2016 byl zvolen místopředsedou Senátu, o dva roky později předsedou horní komory.

Kubera nečekaně zemřel 20. ledna ve věku 72 let poté, co ho krátce po příjezdu do teplické kanceláře postihla nevolnost. Jen o dva dny dříve přitom promluvil na volebním sněmu ODS. Týden předtím navíc po schůzce tří nejvyšších ústavních činitelů na Hradě vyprávěl novinářům o zdraví svém i prezidenta Miloše Zemana.

"Hrozně si pochvaloval, že jí hodně, on má fakt nízký tlak. Když dlouho sedí, tak se mu špatně vstává. Já mám zase vysoký, tak jsem mu říkal, že mu dám půlku tabletky, a bude to vyrovnané. Já si ji dělím, protože si dělám ordinátora sám, mně stačí půlka, jsem si řekl. Doktor to neví, pochopitelně," popisoval předseda Senátu. Lékařům, jak tehdy uvedl, se spíše vyhýbá. "Já k doktorům nechodím, protože vidíte, že jsem zdravý. Nechodit, nechodit je základ," řekl.

Poslední rozloučení v Teplicích

Se zesnulým Jaroslavem Kuberou se od dopoledních hodin loučili lidé v Krušnohorském divadle v Teplicích. V malém sálu se u katafalku s rakví vystřídaly stovky lidí. Dopravu ve městě musela kvůli vysokému zájmu veřejnosti i účasti vládních činitelů usměrňovat policie. Do severočeského města dorazil uctít Kuberovi památku také prezident Miloš Zeman.

Vláda na počest zesnulého Kubery rozhodla vyhlásit na pondělí státní smutek, v pravé poledne se kvůli tomu také mimořádně po celé zemi rozezněly sirény a po 16. hodině budou na znamení smutku svěšeny státní vlajky na půl žerdi. Na řadě veřejných institucí pak byly na památku předsedy Senátu vyvěšeny vlajky černé barvy.