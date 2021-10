/ROZHOVOR/ Po volebním debaklu KSČM a ostatních levicových stran nezbývá než začít účtovat a hledat nový směr. O tom hovoří i předseda okresního výboru KSČM a ústecký zastupitel Pavel Vodseďálek. Jeho největší obavou prý je, že se poté, co bude pravice na politické scéně dominovat, obyčejní lidé propadnou do chudoby, protože prostě nebudou mít dost peněz.

Pavel Vodseďálek | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Volební neúspěch KSČM v celé zemi včetně Ústeckého kraje, kde jste tradičně měli poměrně vysokou podporu, musí mít nějaké příčiny. Jak to vidíte vy?

Příčin je několik. Stranu do voleb vedlo vedení, které mělo rezignovat nejpozději po prohraných krajských volbách v roce 2020. Také politika strany. Dosavadní vedení zcela ignorovala fakt, že tvrdé voličské jádro KSČM postupně umírá a zároveň připustilo svou vlastní izolaci od problémů běžných pracujících lidí v České republice. Byla tu obrovská nenávistná kampaň proti KSČM ve všech sdělovacích prostředcích a malá možnost obrany naší strany. Další příčinou byl náš toleranční patent menšinové vládě ANO a ČSSD. Sice se nám díky tomu podařilo prosadit řadu bodů, ale velkým nedostatkem bylo, že jsme nedokázali tyto věci přes naše poslance a vedení KSČM prodat. Sdělit dříve než představitelé hnutí ANO, že bez naší podpory patnácti hlasů by to nebylo schváleno. Další velký problém bylo přebírání našich voličů hnutími ANO, SPD a Přísaha. V neposlední řadě je za tím též pokles naší členské základny, vnitřní rozpory v celé straně a podlehnutí našich příznivců a seniorů vábničce Andreje Babiše.