Podle zprávy Českého statistického úřadu (ČSÚ) klesly v březnu ceny průmyslových výrobců o půl procenta, přičemž největší pokles se objevil u koksu a ropných produktů. Pád cen ropy se příznivě promítl i do poklesu cen u benzínových čerpadel: nižších cen za benzín a naftu, které se u některých čerpacích stanic propadly až o pětikorunu, si všimla většina motoristů.

V oblasti potravin a obecně zemědělské produkce ale situace už tak nadějně nevypadá. Ceny zeleniny vzrostly už v březnu meziměsíčně o 16,6 procenta, ovoce o 8,3 procenta. Nahoru šla i cena kuřecího a vepřového masa, byť výrazně méně. V obchodech se současná situace projevuje zdražením ovoce a zeleniny o 30 až 40 procent, přičemž výhled příliš ptimistický není.

"Letošní sklizeň se zatím dováží, česká sklizeň začala teprve včera, a to ještě jen na některých místech. Česká úroda bude letos určitě menší, protože ji poškodily jarní mrazy. Do jaké míry, to se teprve uvidí. Vývoj ceny ovoce hodně ovlivňuje vývoj evropské ceny, protože dvě třetiny ovocnářské produkce se k nám dovážejí. Hlavně ze Španělska a z Itálie, takže bude záležet na tom, jak se vyvine cena tam," řekl Deníku ve středu 29. dubna předseda Ovocnářské unie Ludvík Martin.

Právě Španělsko a Itálie však patří mezi evropské země nejvíc postižené koronavirovou nákazou. Jak přesně se tato situace projeví na vývozu i na celkové produkci v těchto zemích, je zatím otázka, ale nejpravděpodobnější variantou je právě navyšování cen. Podílí se na něm navíc i propad koruny, která v březnu citelně oslabila, což se až 10 procenty promítá i do cen dovážené produkce.

Optimističtěji nevypadá vývoj ani v oblasti zeleniny, kde kromě komplikací s koronavirovou nákazou žene cenu nahoru i přetrvávající sucho, kvůli němuž lze počítat s nižší produkcí.

Důvod k poklesům ceny není podle předsedy představenstva Českého svazu zpracovatelů masa Karla Pilčíka ani u masa. "Východní část Zeměkoule stále nedostala pod kontrolu africký mor, kvůli němuž se utrácejí tisíce zvířat. Tento problém se částečně týká také Polska a Rumunska. Čína kvůli tomu nakupuje větší množství vepřového ve Spojených státech, kde se zbavila cla, takže Evropa tolik nevyváží. Je tedy v lehkém přebytku, ale je otázka, jak se situace vyvine do konce roku," řekl Deníku Karel Pilčík.

U nás se podle jeho slov spotřeba masa v poslední době snížila zhruba o 10 až 15 procent, byť zřejmě ne kvůli snížené spotřebě. "Vysvětluji si to spíš tím, že dřív se s masem dost plýtvalo a lidé ho vyhazovali - teď jsou doma, vaří a dojídají, takže méně často dokupují. Reálná spotřeba je asi stejná, snížilo se ale plýtvání. Maso také zdražil pokles koruny, což zvýšilo jeho ceny na německé burze. Vzhledem k tomu, že Česko je ve vepřovém mase soběstačné z necelých 40 procent, jsme vázáni na dovoz ze zemí obchodující v euru. Celkově se myslím, že není důvod ke zlevňování masa," řekl Deníku Karel Pilčík.