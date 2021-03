Vláda rovněž uvažuje o tom, že by zavedla povinné testování i v nejmenších podnicích s deseti až 49 zaměstnanci. To by mohlo platit od pondělí za týden.

"Vážně uvažujeme o tom, že by se to povinné testování provádělo dokonce dvakrát týdně a to proto, že antigenní testování má svůj význam zejména když se dělá pravidelněji," uvedl Havlíček v televizi Prima s tím, že tento postup doporučují epidemiologové. Testování dvakrát týdně by mohlo být zavedeno zhruba za 14 dnů.

Na testy v současnosti stát firmám přispívá 60 Kč, jejich cena je ale podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy 120 až 150 korun, což zejména pro menší podniky představuje velkou zátěž. Podle Havlíčka cena postupně klesá pod 100 korun a brzy se přiblíží 60 korunám. Vláda proto neuvažuje o zvýšení příspěvku, protože podle Havlíčka by se cena testů zastavila na této vyšší úrovni.

Podniky denně díky testům odchytí 2000 až 3000 nakažených, což je podle Havlíčka významný přínos. Vláda v současnosti neuvažuje, že by firmy zavřela, ale bude je nadále využívat jako součást systému testování. Pozitivita testů v podnicích se zatím pohybuje mezi jedním a dvěma procenty. Jde zhruba o stejný výsledek jako v plošném antigenním testování populace. Celkově se v současnosti povinnost týká asi tří milionů pracovníků.

Rozvolňování opatření

Podle Havlíčka nelze očekávat, že by vláda přistoupila k nějakému rozvolňování opatření proti koronaviru před Velikonoci. A i poté by podle něj šlo spíše o uvolnění pohybu, nikoliv rozvolnění v oblasti obchodu a služeb. Vláda ale nyní koná v rámci nově vyhlášeného nouzového stavu, který potrvá do 28. března, jeho prodloužení by musela schválit Sněmovna.

"Okresní lockdown nevím, jestli padne," uvedl Havlíček o situaci po 21. březnu. Vláda podle něj bude zvažovat pouze drobné uvolnění v rámci pohybu osob.

Přísnější opatření, která zahrnují mimo jiné zákaz pohybu mimo okres kromě cest do práce, k lékaři či dalších vyjmenovaných výjimek, byla zavedena od 1. března. Povinné je také nošení respirátorů ve veřejných prostorách, v zaměstnání a venku v zastavěných územích. Tehdy politici hovořili, že by měla platit na tři týdny. V uplynulém týdnu ale Blatný i premiér Andrej Babiš (ANO) zmiňovali uvolnění nejdřív po Velikonocích.

Blatný už dříve uvedl, že plán zmírňování opatření chce předložit příští týden na jednání vlády. Už ho podle něj projednala epidemická skupina ministerstva zdravotnictví.