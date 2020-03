České laboratoře dosud provedly 15 584 testů, přičemž naprostá většina z nich byla negativní. V nemocnicích je kvůli koronaviru hospitalizováno 74 lidí, přičemž 19 z nich leží na jednotkách intenzivní péče. Jedenáct osob je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha připojeno na mimotělní oběh.

Nejvíce nakažených osob se dosud objevilo na území hlavního města Prahy, druhý nejvyšší počet nemocných pak zaznamenali hygienici ve Středočeském kraji. V přepočtu na počet obyvatel je nejhorší situace v Karlovarském kraji, kde je nakaženo téměř 11 osob na 100 tisíc obyvatel. Podobná situace je také v Olomouckém kraji. Naopak nejméně nakažených na 100 tisíc obyvatel hlásí Vysočina (1,8) a Liberecký kraj (2,0).

Denní přírůstek nakažených osob se v Česku dosud pohybuje v blízkosti hranice 100 lidí. Výraznější výkyv zaznamenaly laboratoře pouze ve čtvrtek, kdy bylo prokázáno 205 nových případů. V pátek onemocnělo 124 lidí a v sobotu pak přibylo 158 nemocných. Epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula dnes v pořadu ČT Otázky Václava Moravce uvedl, že na konci března očekává 8500 nakažených.

Z choroby COVID-19 se doposud uzdravilo šest lidí. Čtyři z nich pocházejí z Děčínska a patří ke skupině, u které se koronavirus objevil mezi prvními. Šlo o turisty, kteří se vrátili z lyžování v Itálii. Dalšími uzdravenými jsou žena z Frýdku-Místku a studentka z Ekvádoru, která byla hospitalizována v pražské Nemocnici Na Bulovce.

Velikonoce nebudou takové, na jaké jsme zvyklí

Současná opatření, která mají zamezit rychlému šíření nákazy, by se mohla od poloviny dubna začít rozvolňovat. Ve vysílání televize Prima to uvedl Roman Prymula. Opatření na hranicích by podle něj vzhledem k situaci v okolních státech mohla trvat ještě déle.

Školy by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha mohly zůstat uzavřené zhruba do konce května. Zrušení tohoto opatření by podle něj bylo jedno z posledních. Prymula později doplnil, že maturitní zkoušky by se mohly konat v červnu. Součástí diskuse představitelů vlády bude také možnost, že by výuka probíhala také během jednoho z prázdninových měsíců.

Vojtěch uvedl, že Velikonoce v Česku letos nebudou takové, na jaké jsme zvyklí. Obejít se zřejmě budeme muset bez návštěv příbuzných, pomlázky i bohoslužeb v kostelích, míní ministr zdravotnictví. „Vánoce už by mohly být, doufejme, takové, jaké známe, možná bez cestování do ciziny,“ dodal Prymula.

Nošení roušek bude podle Prymuly nutné tak dlouho, dokud nebude nárůst pacientů rovný nule. „Bez textilních se neobejdeme, jednorázových nebude dost,“ dodal.

Hamáček hovořil také o současných opatřeních vlády. Policie má například podle ministra vnitra pokyn přísněji postihovat osoby, které nařízení proti koronaviru poruší. Vláda podle něj také v pondělí zváží zákaz pohybu takzvaných pendlerů přes hranice, který je podle Hamáčka v tuto chvíli nejlepším řešením. Stejného názoru je podle vyjádření ve vysílání ČT také Prymula.

Letecké dodávky z Číny

Do Česka v noci dorazil ukrajinský letoun Ruslan, na jehož palubě byla zásilka zdravotnického materiálu. Na letiště v Pardubicích přivezl na 134 paletách pět milionů roušek, dva miliony respirátorů, 200 tisíc rychlotestů na koronavirus, 120 tisíc ochranných obleků a 80 tisíc brýlí.

Nepřestáváme! Vyložili jsme tuny materiálu a na další čekáme. Let č. 2 ze Šen-čenu je tu do pár dní.#spolutozvladneme pic.twitter.com/6ElqUfMvM4 — Armáda ČR (@ArmadaTweetuje) March 22, 2020

„Ministerstvu zdravotnictví předáváme 2,3 milionů roušek pro fakultní nemocnice, 2,9 milionů jde krajům, které budou zásobovat krajské nemocnice a další zařízení,“ upřesnil ministr vnitra Jan Hamáček.

Materiál bude uložen v policejním skladu v nedalekém Opočínku, odkud bude následně distribuován po celé ČR. „V třídění i rozvozu materiálu pomohou hasiči z Hasičského záchranného sboru Pardubického i Středočeského kraje. Hasičskými vozy materiál poputuje do jednotlivých krajů,“ přiblížila mluvčí hasičů z Pardubického kraje Vendula Horáková.

Další letoun, který podle České televize přivezl zhruba sedm milionů roušek, přistál dnes po půlnoci na pražském Letišti Václava Havla.

Ministr vnitra Jan Hamáček ve vysílání České televize zdůraznil, že Česká republika je jedinou zemí, která má zajištěny pravidelné dodávky materiálu. „Některé země občas přivezou nějaké letadlo. My jsme jedinou zemí, která má vytvořen letecký most a má dlouhodobé kontakty,“ uvedl.

Policie podle Hamáčka vyčlenila nejsilnější respirátory ze svých zásob pro lékaře a zdravotní sestry. „Učinily tak i další profese,“ uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce.