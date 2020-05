„Program Antivirus je skutečný způsob pomoci a podle počtu žádostí víme, že je o něj extrémní zájem a protože krizová situace stále trvá, musí trvat i pomoc zaměstnancům a firmám. Nemůžeme lidi po několika týdnech hodit přes palubu, proto vláda dnes odsouhlasila můj návrh na prodloužení o další měsíc,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Z programu se vyplácejí dva druhy příspěvků na náhrady mezd. Firmy, na které dopadla nařízená omezení proti šíření koronaviru, mohou získat 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či výdělku lidí uzavřených provozů, a to do 39 tisíc korun. Při výpadku pracovníků, surovin či snížení poptávky je to 60 procent vyplacené částky do 29 tisíc korun. Oba příspěvky se stanovují ze superhrubé mzdy.

Podávání žádostí o příspěvek z programu Antivirus bylo zahájeno dne 6. dubna 2020 a ke dni 24. dubna bylo podáno celkem 42 731 žádostí, z čehož u 91 procent již byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku. K výplatě bylo odesláno 17 896 žádostí a vyplaceno bylo téměř 930 milionů korun. Prostřednictvím Antiviru bylo podpořeno 179 900 zaměstnanců.

Sociální odvody

V pondělí podpořila vláda i další návrh ministryně práce a sociálních věcí. Firmy by mohly odložit sociální odvody o tři měsíce. „Projednávali jsme dnes také odměny pro zaměstnance sociálních služeb, chceme, aby byli tito zaměstnanci za mimořádné pracovní nasazení odměněni,“ doplnila následně Maláčová.

Odložení plateb pojistného pro firmy na 3 měsíce! Vláda se mnou souhlasí, že to firmám pomůže. Teď už budeme řešit jen podrobnosti, abychom to co nejdříve odklepli. #spolutozvladneme — Jana Maláčová (@JMalacova) April 27, 2020

Ministryně financí Alena Schillerová se následně vyjádřila k bilanci záchranného programu pro OSVČ Pětadvacítka. „Výsledky Pětadvacítky: bylo podáno 420 tisíc žádostí, schváleno bylo 384 tisíc žádostí,“ řekla.

Vojáci mohou pomáhat i v nemocnicích



Vojáci mohou pomáhat se zvládnutím koronavirové epidemie vedle zařízeních sociální péče i ve zdravotnických zařízeních. O změně usnesení vlády dnes ČTK informoval ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Kabinet se změnou zabýval na žádost Karlovarského kraje, který volá po vyslání vojáků do sociálních zařízení, léčebny dlouhodobě nemocných a lůžek následné péče v Mariánských Lázních.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se vyjádřil k oddlužení nemocnic. „Chceme provést oddlužení státních nemocnic ve výši 6 miliard 595 milionů korun. Těmto nemocnicím, jako je například VFN, Nemocnice na Bulovce, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně nebo Fakultní nemocnice Brno to opravdu pomůže. Doufáme, že tyto nemocnice budou takto očištěny a zajistí jim to lepší fungování do budoucna, návrh byl vládou schválen,“ uvedl Vojtěch na tiskové konferenci.

Jeho náměstek Roman Prymula se na tiskové konferenci vyjádřil k tématu dřívejšího otevření restaurací, které navrhuje ministr zemědělství Miroslav Toman. „Chceme vyhodnotit stávající situaci, nechceme předbíhat. Na konci příštího týdne budeme diskutovat o tom, jestli se situace nadále vyvíjí takto klidně, pokud ano, tak poté je možné ještě urychlit rozvolňování některých opatření,“ konstatoval.

"Chtěl bych, abychom tento týden pravidla pro otevírání restaurací dokončili a publikovali tak, aby se všichni mohli připravit,“ reagoval Vojtěch.

Neprodloužení nouzového stavu jako riziko

Prymula zopakoval také názor, že povinnost nosit roušky jen tak nezmizí. "V tuto chvíli chceme opravdu roušky dále využívat, byť v některých případech postupně dojde k rozvolnění, ale plošně bude opatření stále dodržováno,“ zdůraznil.

Vojtěch varoval před neprodloužením nouzového stavu. „Pokud by nebyl prodloužen nouzový stav, dojde ze dne na den k rozvolnění těch nejrizikovějších provozů. Žádné postupné rozvolnění tak, abychom situaci mohli mít pod kontrolou, což se zatím daří. Pokud by k tomu ale došlo, je to obrovské riziko a sněmovna by za to musela nést zodpovědnost," uzavřel.