Počet případů nákazy novým typem koronaviru v Česku v sobotu stoupl o 79. Denní přírůstek se čtvrtý den po sobě drží pod stovkou a je druhý nejnižší od 13. dubna, vyplývá z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Nejmenší denní nárůst případů nákazy virem v tomto týdnu byl ve čtvrtek, kdy laboratoře oznámily 55 nových případů. Bylo to nejméně od poloviny března. V pátek stoupl počet nakažených na 86, testů bylo 7073, o několik stovek méně než předchozí den.

Vláda kvůli příznivému epidemiologického vývoji urychlila harmonogram otevírání obchodů a služeb, další vlna přijde na řadu v pondělí. Byl zrušen zákaz volného pohybu lidí včetně cest za hranice. Zatím se ale lidé mohou na veřejnosti sdružovat jen maximálně po desíti, dodržovat rozestupy a nosit roušky. Výjezdy za hranice jsou velmi omezené i kvůli restrikcích ostatních států a utlumení mezinárodní dopravy. Hromadné akce nejsou povoleny.

Koronavirus v číslech

Nejvíce zasaženými regiony České republiky zůstávají Praha s 1689 potvrzenými případy nákazy, Moravskoslezský kraj s 960 případy a Středočeský kraj s 869 případy. Naopak nejméně pacientů s nemocí covid-19 evidují hygienici v Jihočeském kraji a na Vysočině (shodně 172).

Mezi seniory z nejohroženější věkové skupiny lidí starších 85 let dosud testy odhalily 306 případů nákazy. Nejvíce pacientů s koronavirem (1344) dosud hygienici zjistili mezi lidmi ve věku od 45 do 54 let.

V českých nemocnicích zůstává nadále hospitalizováno 352 pacientů s chorobou covid-19. Na jednotkách intenzivní péče je v současné době umístěno 79 pacientů s těžkým průběhem nákazy. Do domácího ošetřování lékaři propustili již 583 nakažených.