V neděli oproti předchozím dnům významně klesl podíl pozitivních testů. Zatímco v sobotu byl virus potvrzen u 4,6 procenta prověřovaných vzorků, o den později to bylo 2,44 procenta.

Nejpočetnější je výskyt případů covid-19 nadále v Praze, kde na každých 100 tisíc obyvatel připadá podle ministerstva přes 85 lidí s touto nemocí. Praha má také největší absolutní počet nakažených. Ve městě zatím testy potvrdily 1161 případů, což je přibližně čtvrtina celkového počtu nakažených v republice.

Druhý nejčastější výskyt covid-19 je v Olomouckém kraji, kde na sto tisíc obyvatel připadá téměř 67 lidí s pozitivním testem na koronavirus. Naopak v Jihočeském kraji připadá na sto tisíc obyvatel zhruba 19 pacientů s nemocí covid-19, což je nejméně v celém Česku.

Největší podíl potvrzených případů nákazy koronavirem tvoří lidé ve věku 45 až 54 let, na které připadá necelá pětina ze všech nakažených. Podobný podíl z celkového počtu případů tvoří lidé ve věkové skupině 35 až 44 let. Naopak nejméně je mezi nakaženými dětí ve věku do 14 let, a to jenom zhruba pět procent.

V nemocnicích bylo v neděli 391 nakažených koronavirem. U 84 z nich mělo onemocnění těžký průběh. Proti sobotě tak přibylo osm hospitalizovaných. Přibližně třetina lidí nakažených koronavirem, kteří byli v nemocnici, se uzdravila, nebo byla propuštěna do domácí karantény.

V neděli zemřelo osm lidí nakažených koronavirem, další člověk zemřel pod údajů na webu ministerstva dnes. V šesti případech šlo o seniory ve věku nad 60 let, jeden spadal do kategorie 50 až 59 let a zbylým dvěma bylo méně než 50 let.

Denní počty provedených testů a nárůst pozitivních případů od minulé neděle: