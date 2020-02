Vláda dnes kvůli šíření nového typu koronaviru na čínském území schválila zákaz přímých letů mezi Čínou a Českou republikou. Bude platit od neděle 9. února, informoval ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ČTK řekl, že opatření bude platit na dobu neurčitou, odhadovat jeho trvání nechtěl. Rozhodnutí odpoledne ministerstvo zdravotnictví vydalo formou ochranného opatření. Česko pošle Číně kvůli novému typu koronaviru jako humanitární pomoc deset milionů korun.

Adam Vojtěch na letišti v Ruzyni | Foto: ČTK

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) vědí úřady nyní o 105 českých občanech, kteří se chtějí vrátit z Číny do ČR. "Jedná se o lidi, co se nachází mimo ohnisko nákazy," uvedl. Premiér o víkendu uvedl, že právě kvůli jejich návratu kabinet uzpůsobí začátek platnosti zákazu. Pokud by někteří z nich v Číně zůstali, stát je připraven pro ně vyslat vládní airbus. "Jeví se, že většina Čechů, kteří se chtějí vrátit, je schopna si to zajistit vlastní cestou prostřednictvím komerčních letů," řekl Petříček.