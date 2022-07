Dohled nad černými šerify. Stát chce přísněji kontrolovat bezpečnostní služby

Stát by chtěl získat větší kontrolu nad prací soukromých bezpečnostních služeb. Podle navrhovaného zákona by tak například bezpečnostní agentury musely získat od ministerstva vnitra licenci na určitou dobu a navíc by se musely podrobit bezpečnostní prověrce.

Pracovník bezpečnosti agentury na festivalu Colours of Ostrava 2016 | Foto: Deník/Lukáš Kaboň