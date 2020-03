Oproti svému obvyklému zvyku jsem na nic ze zboží nezapomněl. Potraviny dál fungují, sehnat se dá pořád téměř všechno. Maximálně jste nuceni vyměnit oblíbenou značku za tu méně oblíbenou. Ovšem úplně „bez ztráty kytičky“ se to taky neobešlo.

Ten hňup, co na pár minut zablokoval jednu z pokladen, jsem byl bohužel doopravdy já. Nákupy se mi povedlo roztřídit do jednotlivých zásilek tak mistrně, aby každý dostal právě to, o co požádal. Problém nastal při placení. Karta totiž na obvyklém místě v peněžence jaksi nebyla. Rozhodl jsem se situaci zachránit platbou přes mobil, jenže ten začal stávkovat, navíc v ochranných rukavicích se mnou moc komunikovat nechtěl. No, co vám budu povídat, opotil jsem se až daleko pod zády.

Nakonec se podařilo fiasko zažehnat a platba po pár minutách proběhla. Jestli byly dvě nebo pět, to nejsem schopen říct. Moje vystoupení úplně nebavilo jednu paní z konce fronty a nemám jí to vůbec za zlé. Nedivím se. Naopak děkuji všem, kteří sváděli moje selhání na techniku a přetížené linky. Omlouvám se každopádně všem.

Poučte se a nebuďte jako já! Choďte lépe připraveni!

Kromě nervozity, kterou jsem tedy vyvolal sám, probíhalo všechno v naprostém klidu. Neviděl jsem jediného člověka bez roušky. Pracovníci poctivě dezinfikovali košíky i vozíky, než se dostali k dalším zákazníkům.

Vojenská policie

Opravdu nečekaným zážitkem byla cesta z Litovle ven. Když vidíte prázdné náměstí nebo ulice, lidi v rouškách, je to zvláštní pocit. Ale když na jindy frekventované křižovatce odbočíte z vedlejší na hlavní prakticky bez zpomalení, to je ještě silnější pocit. Tak nízký provoz na výjezdu z Litovle na Olomouc nebývá ani v noci. Na kraji Unčovic vás pak hlídka vojenské policie pustí jen doleva do vesnice, což byl můj záměr, takže domluva proběhla bleskově. Při zpáteční cestě už jsme na sebe jen mávli jako staří známí.

Nic proti vám, pánové, ale snad budete ze silnic pryč co nejdřív. To by znamenalo, že naše karanténa pominula.

Než se tak stane dodržujme přijatá opatření. Nejlepší ochrana je zůstat doma. Nic totiž netrvá věčně. Spolu to zvládneme.