„Téměř celý podzim jsme uzavření doma, myslím si, že vyrazit do přírody není proti ničemu. Jídlo si vezeme vlastní, děti se alespoň vyřádí ve sněhu. Chceme si od všeho odpočinout. Bereme běžky, sjezdovky příliš neřešíme,“ popisuje Martin Hrubý z Kladna, jenž odjíždí v sobotu do pronajaté chaty v Jizerských horách. A rozhodně není sám, kdo takto vyřešil zimní rodinnou dovolenou. Zvýšený zájem o rodinné horské rekreační objekty potvrzují i Deníkem oslovení zástupci serverů nabízejících jejich pronájem.

Podle Petra Vybírala, který je spolumajitelem serveru e-chalupy.cz a e-penziony.cz, se poptávka po chatách začala navyšovat zhruba před necelým týdnem. Lidé nejčastěji vyhledávali rodinné objekty v oblíbených horských turistických oblastech. „Od počátku roku až do čtvrtka minulého týdne byla poptávka v meziročním srovnání zhruba o deset procent nižší. Od minulého týdne se ale rapidně navýšila a už je naopak vyšší, než v loňském roce,“ konstatuje Vybíral. Podobně hovoří i další. „Meziroční nárůst pobytů evidujeme, byť není skokový,“ říká Marek Meitner, jednatel společnosti Tourtrend provozující server chatyachalupy.cz.

Dotazy lidí na lokalitu nejsou vzhledem k ročnímu období překvapující. „Nejčastěji lidé poptávají pro jarní prázdniny oblast Jeseníků, Krkonoš, Šumavu a Beskydy,“ popisuje Petr Vybíral.

Kontroly „služebních cest“

Nárůst může souviset i s nedávným prohlášením ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) o tom, že oficiální ubytovací zařízení mohou sloužit jen lidem na služebních a takové ubytování nesmí být zneužíváno. Ministr tím narážel na podezření, že lidé tráví čas v horských hotelech formou fingované „služební cesty“. Do hotelů proto častěji vyrážejí kontroly a soukromý pobyt na chalupě je tak pro rodinu jedinou možností.

Pro připomenutí: v hotelu je možné bydlet kromě pracovní cesty, jen pokud je člověk v karanténě, případně je ubytování umožněno cizincům, kteří z nějakého důvodu nemohu opustit Českou republiku. Přestože ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) na začátku týdne uvažoval o spuštění lyžařských vleků, zhoršující se epidemická situace takovou možnost vylučuje. Vleky se v dohledné době nerozjedou. Jarní prázdniny tak rodiny stráví procházkami či běžkováním.

Prázdniny budou, ujistil ministr. Podívejte se, kdy u vás



Budou v České republice jarní prázdniny, nebo i do nich zasáhne pandemie covidu-19 a opatření proti šíření této nemoci? Podle aktuálního vyjádření ministra školství Roberta Plagy se mohou žáci a studenti těšit na tradiční volno tak, jak ho už dříve jeho rezort naplánoval.„Zaznamenal jsem řadu dotazů na to, jestli nebudeme zhušťovat nebo zkracovat jarní prázdniny, jestli ten plán, který je stanoven pro celou republiku na šest týdnů, nebudeme zhušťovat, ale to by nemělo valného epidemického významu,“ uvedl Plaga.



Od 1. do 7. února letošního roku si tak jarní prázdniny užijí okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchoda Bruntál.



V termínu 8. až 14. února mají jarní prázdniny v okresech Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Oprava a Jeseník.



Týden od 15. do 21. února je vyhrazený pro jarní prázdniny okresů Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava – městoa Prostějov.



Termín 22. až 28. února patří jarním prázdninám okresů Praha 1 až Praha 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny a Karviná.



Období od 1. do 7. března je termín jarních prázdnin v okresech Praha 6 až Praha 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov a Frýdek-Místek.



Dny 8. až 14. března patří jarním prázdninám v okresech Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín.