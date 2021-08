Hrabalovu chatu možná koupí kraj. Stát pomůže s přípravou expozice

ČTK





Chatu spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku by mohl koupit Středočeský kraj, stát by potom pomohl s provozem a s obsahovou náplní případné expozice. Ministerstvo kultury je připravené podepsat memorandum o spolupráci, s tím, jak by připomínka známého spisovatele v místě jeho působení mohla vypadat, by mohl pomoci Památník národního písemnictví.

Hrabalova chata v Kersku | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje (B. Kuba)