Komentáře ke snímkům pak většinou jednak ironizují zmíněnou státničku, jednak napadají západní Evropu, podle níž je prý takováto rodina „novou normou“. Současně oslavují a vyzvedávají život z doby „reálného socialismu“ pod nadvládou Sovětského svazu.

Lží proti Estonsku

Za zmínku přitom stojí, že tento hoax vůbec není nový, poprvé se začal šířit už v srpnu 2020 a již tehdy byl také vyvrácen. Podle webu Truthmeter zaměřeného na ověřování faktů, který se této lži věnoval už 27. srpna 2020, pocházely nejpopulárnější příspěvky na toto téma zejména z účtů podporujících Kreml.

A proč se nyní začal masově šířit znovu? Nejpravděpodobnější odpověď zní, že jde o reakci na estonské rozhodnutí zakázat ruským občanům s schengenskými vízy, které samo vydalo, vstup do země. Výjimku z tohoto zákazu mají mít pouze diplomaté, pracovníci mezinárodní dopravy a ti, kdo cestují za svými blízkými nebo z humanitárních důvodů. Zákaz se zatím nevztahuje ani na ty ruské občany, kteří jsou držiteli schengenských víz, vydaných jinými státy schengenského prostoru.

Podporuje Ukrajinu? Je potomkem nacistů. Schytala to i Ursula von der Leyenová

Toto rozhodnutí oznámil estonský ministr zahraničí Urmas Reinsalu minulý čtvrtek 11. srpna na tiskové konferenci po zasedání vlády s tím, že zákaz začne platit od 18. srpna.

A právě po této tiskovce začaly české, slovenské i další sociální sítě znovu zaplavovat útoky na estonskou prezidentku, využívající výše zmíněné fotografie.

Ještě týž den, tedy 11. srpna 2022, sdílel fotografii Kersti Kaljulaidové s mladíkem v dámských šatech, provázenou lživým popiskem „Prezidentka Estonska a její syn, rozhodněte, který z nich je kdo“, na svém twitterovém účtu také europoslanec za SPD Ivan David. Ten ji převzal („retweetnul“) z účtu označeného jako Jan Novák a sdílejícího v podstatě výhradně protivládní, protiamerickou a proruskou propagandu.

Tento sdílený příspěvek ponechal David bez jakéhokoli dalšího komentáře na svém účtu a nesmazal jej ani přesto, že ho mnozí další uživatelé Twitteru upozornili ve svých komentářích na to, že všechna tvrzení o rodinných vztazích postav na fotografiích jsou lži a že všechny vyfocené osoby byly identifikovány.

Na snímku je aktivista, ne syn prezidentky

Jak to tedy je? Mladý muž v dámských šatech stojící po levici estonské prezidentky není její syn, ale je to spisovatel Mikk Pärnitsa (některé prameny uvádějí jeho jméno také jako Pärnits, pozn. red.), jenž současně působí jako občanský aktivista bojující za ochranu práv obětí sexuálního násilí. Muž v obleku po prezidentčině pravici je Raivo Aeg, estonský ministr spravedlnosti. A ani on není manželem Kaljulaidové.

Snímek vznikl v srpnu 2020, kdy se všichni tři zúčastnili předávání cen za nejlepší kampaně proti sexuálnímu násilí. Jednu z těchto cen získal za svou kampaň „It's not OK!“ právě Pärnitsa. Jeho kampaň si kladla za cíl chránit ženy a děti před sexuálním násilím.

Ne, Andrzej Duda není vnukem Ukrajince s podílem na volyňském masakru

Pärnitsa se do světle růžových dámských šatů a vysokých podpatků oblékl schválně, aby ke svému projevu u příležitosti udělení ceny přitáhl co největší pozornost.

V projevu pak poukazoval na stav sexuálního násilí v zemi a mimo jiné pronesl, že „nejnebezpečnějším místem pro dítě i pro dospělou ženu“ je estonská rodina. Narážel tím na to, že podle výzkumů dochází v Estonsku k sexuálního zneužívání většinou v rodinách. Podobná situace sice panuje podle obdobných výzkumů ve všech zemích, kde se tyto výzkumy dělají, Pärnitsa však kritizoval také to, že podle estonských zákonů je legální i sex čtrnáctiletého dítěte s šedesátiletým mužem. Tuto legislativu označil za „liberální prasáctví“ a zdůrazňoval svůj odmítavý postoj.

Pärnitsův projev tehdy vyvolal velmi rozporuplné reakce. Kriticky se k němu stavěl zejména již zmíněný ministr spravedlnosti Aeg, který ani přes pořízení společné fotografie aktivistu nijak nepodpořil a jeho tvrzení, že „tradiční rodina je pro dítě tím nejnebezpečnějším místem a prostředím, kde dochází k násilí“, označil za „nestydatou nálepku a naprosto nepřijatelné a nevhodné obvinění“. Kritizoval také to, že cenu dostal právě Pärnitsa.

Lesní požáry? To námi jen manipulují média, tvrdili dezinformátoři před Hřenskem

„Estonská média o provokativním aktivistově činu široce diskutovala, přičemž se v titulcích ptala, zda skutečně mohou důstojnost národa pošpinit růžové šaty a co to pro jeho důstojnost znamená. To vše ukazuje, že věci nejsou tak liberální, jak se zdají,“ komentoval to před dvěma lety web Truthmeter.

Se současným oznámením estonské vlády o zrušení víz pro Rusy však dali dezinformátoři dva roky staré fotce a události úplně jiný význam, než jaký původně měla.

Jste proti Rusku? Budete čelit pomluvám

Útok proti estonské prezidentce přitom odpovídá dlouhodobému trendu, jenž se dá v proruské dezinformační aktivitě vysledovat, a sice tomu, že své pomlouvačné kampaně okamžitě zaměřuje proti těm evropským státníkům, kteří se nějak vyhranili vůči současné ruské vládě.

Například polský prezident Andrzej Duda byl okamžitě poté, co jako první nejvyšší představitel jiného státu od zahájení ruské invaze vystoupil v ukrajinské Nejvyšší radě a vyjádřil podporu přijetí Ukrajiny do Evropské unie, křivě nařčen lživou kampaní z toho, že je vnukem ukrajinského nacionalisty z doby druhé světové války Michajla Ivanoviče Dudy, přestože jeho skutečný dědeček se jmenoval Alojzy Duda a s Ukrajinou nikdy neměl nic společného.

Ivan David z SPD lže o Kremenčuku, prý tam byl sklad zbraní. To už vyvrátila BBC

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkPředsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová byla zase lživě vydávána za vnučku člena NSDAP Joachima Freiherra von der Leyena, přestože se za svobodna jmenovala Albrechtová a jejím otcem byl Ernst Albrecht, jenž patřil k první generaci úředníků Evropských společenství. Své současné příjmení získala až po svatbě s lékařem Heikem von der Leyenem, který byl synem jiného lékaře Ulricha von der Leyena. S Joachimem Freiherrem von der Leyenem nebyla ani ona, ani její rodina nikdy v žádném příbuzenském ani jiném vztahu.