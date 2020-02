Spotřebitelská organizace dTest nechala otestovat 12 dětských koupelových přísad a výsledky nejsou příliš potěšující. dTest vybíral z poměrně velkého množství produktů, které mohou vodu proměnit v barevnou koupel, pomalu se táhnoucí sliz nebo bublající „lávu“.

Kromě odborníků se zapojili i rodiče, kteří se svými dětmi vyzkoušeli jednotlivé výrobky na vlastní kůži. Jejich poznatky se však do konečného hodnocení nepromítly.

První část testování se zaměřila na to, jakou spoušť mohou tyto produkty v koupelně způsobit a jak snadno jdou odstranit z vany, dlaždiček a dalších koupelnových povrchů. Problém se vyskytnul pouze u spár na bázi cementu. U samotných dlaždic ani silikonových spár potíže nebyly.

Výrobci na etiketách upozorňují na nebezpečí uklouznutí a tím pádem i nutnost trvalého dohledu ze strany dospělých. dTest zjistil, že riziko uklouznutí je nejvyšší u všech pěti testovaných slizových přípravků, které si v této kategorii odnesly čtyři dostatečné a jedno nedostatečné hodnocení. Během testování měli i dospělí co dělat, aby neuklouzli. Jako nejvíce nebezpečný se ukázal sliz Slime Baff.

Pozor na alergeny a barviva

Dalším velmi důležitým parametrem bylo složení přípravků a jejich vliv na dětskou pokožku. „Vzhledem k tomu, že se jedná o produkty primárně určené dětem, předpokládá se, že by neměly obsahovat žádné potenciálně rizikové či nežádoucí látky. Někde však byla ze složení uvedeného na etiketách zřejmá přítomnost různých alergenů nebo azobarviv,“ uvádla šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Kombinaci alergenů a azobarviv se vyskytla u dvou výrobků značky tetesept: Dětská zábavná koupel Sopka a Pěna do koupele Jednorožec, za což si vysloužily nedostatečné hodnocení. U dalších výrobků hodnocených na dostatečnou se objevila buď azobarviva, polyakryláty nebo sloučeniny PEG. Azobarviva se pak vyskytla téměř ve všech testovaných produktech.

„Matoucí pro spotřebitele může být to, že některá azobarviva jsou registrovaná jako potravinářská barviva, což může evokovat jejich neškodnost. Z výzkumů však vyplývá, že některá z nich mohou vyvolávat alergické reakce. Do těla se vstřebávají skrze pokožku, proto doporučujeme vyhnout se výrobkům, které je obsahují,“ vysvětlila Hana Hoffmannová.

Dostatečné hodnocení si odnesly i další výrobky – konkrétně všechny slizy – s obsahem nežádoucích polykarboxylátů nebo polyakrylátů. Polyethylenglykolovou sloučeninu (PEG-400), která může oslabovat kožní bariéru a usnadňovat tak pronikání dalších nežádoucích látek, jsme pak objevili ve složení výrobku Tropical Surprise značky Claire´s.

dTest zkoumal nejen vliv na dětskou pokožku, ale také možný dopad na životní prostředí. „Pokud se chceme k životnímu prostředí chovat šetrně, je nejlepší se podobným produktům úplně vyhnout,“ řekla Hana Hoffmannová a dodala: „V souvislosti s používáním těchto přípravků se spotřebuje značné množství vody, ať už při samotné koupeli, nebo později při odstraňování následků, které přípravky v koupelně napáchají. Opomenout nelze ani negativní dopad na kvalitu spodních vod.“

Vyšší hodnocení si tak v testu vysloužily ty přípravky, které neobsahovaly ani mikroplasty, ani povrchově aktivní látky. Jenže ty zas neudělaly příliš velkou radost dětem, které je většinou hodnotily jako málo zábavné, s krátkým účinkem a nevýraznou barvou.

Základní pravidla při používání přísad do koupele



- Buďte v koupelně při přípravě lázně a dohlédněte na množství použitého produktu.



- Děti nenechávejte ani na chvíli bez dozoru. Dbejte na to, aby během koupele nevstávaly (riziko uklouznutí) a aby nebyla překročena maximální doba použití (zpravidla max. 20 min.).



- Zejména u slizových přípravků doporučujeme obléci dětem plavky, a to kvůli ochraně intimních partií.



- Dejte pozor na úmyslné i neúmyslné pozření přípravku. Jako prevence vniknutí přípravku do očí mohou posloužit plavecké nebo potápěčské brýle.



- Po koupeli děti důkladně omyjte čistou vodou.



- Vyvarujte se příliš častého používání těchto výrobků.

