Letoun následně udělal kvůli povětrnostním podmínkám zhruba nad oblastí Jižní Moravy oblouk, což potvrdilo na svém oficiálním Twitteru i Řízení letového provozu ČR.

@letovyprovoz potvrzuje let AF1 na základě standardně podaného letového plánu, změna trasy na základě požadavku velitele letounu, kterému jsme v souladu s pravidly pro státní let vyhověli. https://t.co/opDRRnCauu

K podobnému kroku přistoupil podle některých informací velitel amerického prezidentského speciálu ze stejných důvodů i v Německu, nešlo o nic mimořádného.

V grafickém znázornění s vyznačením trasy letadla nad Českou republikou ovšem vypadal onen oblouček při trochu potměšilém vnímání jako snaha vyhnout se i ve vzduchu moravské metropoli. A to byla věc, kterou samozřejmě nemohli internetoví humoristé opominout.

To je docela dobrý rádius, by podle toho mohli udělat jednu zatáčku na okruhu a pojmenovat ji Air Force One ?

"Na památku přeletu nejmocnějšího muže planety plánuje Brno My City změnu loga města," zněl jeden z vtípků, které se okamžitě začaly šířit. A okamžitě si vysloužil i několik vtipných reakcí.

Objevily se i spekulace, zda je na vině opravdu právě Brno. Podle některých za to mohlo jiné moravské město.

Podle jiných zase stála za vším Trumpova návštěva hospody na hřišti v Plasích.

Na druhé straně však jihomoravské největší město ve vtipálkovských reakcích jasně vedlo, pravděpodobně proto, že je i za běžných okolností vděčným terčem humoru. Internetoví uživatelé si tak dělali legraci z toho, že jeho věhlas zřejmě dolehl i k americkému prezidentovi.

Žerty stranou… víte co to znamená? Že i v US vědí co je Brno