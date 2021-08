Už v roce 2020 do této databáze lidé nebo úřady hlásily o 15 procent více černých skládek než v roce 2019. A během dosavadního půlroku už o 27 procent více než v roce 2020. A dokonce o 46 procent více než ve stejném období předminulého roku. Harampádí během pandemie přibylo i podle lidí z ministerstva životního prostředí. „Mohlo to být způsobeno tím, že lidé byli více doma, více vyklízeli staré věci,“ uvedl mluvčí Brabcova rezortu Ondřej Charvát.

Známé koronavirové okolnosti nahrávaly vytváření černých skládek zejména na začátku epidemie. Kdy u nás byla spojena až s extrémními opatřeními a loni na jaře na čas zavřely i sběrné dvory. „Dokážu si představit, že když někdo naložil odpad na vozík a narazil ve sběru na zavřené dveře, tak s tím už nejel domů, ale zahodil to někde do křoví cestou zpátky,“ řekl environmentalista Miroslav Kubásek, zakladatel iniciativy Ukliďme Česko i autor databáze ZmapujTo.

Jakmile se loni po prvním úderu epidemie oteplilo, lidé začali houfně vyrážet do českých luhů a hájů, když to jinam nešlo. To se propsalo do zvýšeného množství odpadu v přírodě. „Je to o jednoduché statistice. Ne každý dodržuje základní pravidlo, tedy co si do přírody přinesete, to si odneste. A když se tam začne objevovat více lidí, kapesníček z kapsy vypadne také většímu množství lidí,“ usmál se Kubásek.

Vedle hub i "pytlomaty"

Pandemie ale zasáhla také do snah s nepořádkem bojovat. Obvyklé hromadné dobrovolnické úklidy pod taktovkou Ukliďme Česko probíhaly kvůli vládním opatřením v komornějším duchu. Podle Kubáska je však zase víc lidí, kteří si na výlet prostě vezmou pytel. A pokud najdou odpadky, vysbírají je do něj. V přírodě teď dokonce spolu s houbami vyrostly i „pytlomaty“, které tyto bohulibé iniciativy usnadňují.

Do přírody, ale také do městské džungle se s odloženým odpadem už nějaký pátek vydávají rvát členové iniciativy Trash Hero. Podle jejich zkušeností se covid na míře haraburdí v terénu příliš nepodepsal. „Nikdo z našich dobrovolníků od Tachova až po Karvinou si nevšiml, že by v jejich rajónu přibylo černých skládek,“ vylíčil Honza Bareš z Trash Hero.

Aspoň na druhu nalézaného odpadu je ale prý epidemie znát. „Přibylo roušek, jednorázových rukavic a plechovek,“ shrnul Bareš. Ani podle České inspekce životního prostředí není po covidu venku víc nelegálního odpadu. I když jak kde. „Regionální nárůst v roce 2020 naše oblastní inspektoráty vysvětlují ve vztahu k pandemii, kdy se občané více pohybují v přírodě,“ sdělil mluvčí inspekce Jiří Ovečka.