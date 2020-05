Jak spuštění projektu ovlivnila koronavirová pandemie?

Do závěrečných příprav, jichž se účastnili experti ze CNN, se pandemie bohužel trefila přesně, takže všichni zahraniční kolegové museli odjet. Odhaduji, že nás to zbrzdilo zhruba o měsíc.

Nelitujete, že jste přišli o zpravodajsky asi nejpřitažlivější měsíc?

Z pohledu dlouhodobé investice na datu spuštění úplně nezáleží. Korona určitě přitáhla k televizním obrazovkám spoustu diváků, kteří se pravidelně na zpravodajské kanály nedívají, ale my chceme budovat stanici, jež má trvalou hodnotu, tudíž v tom jeden měsíc nehraje roli.

Co konkrétně partnerství s americkou CNN obnáší?

Projevuje se ve třech rovinách. Když si vás CNN vybere jako vhodného partnera, máte smluvně povoleno používat ve svém názvu značku CNN, kterou si oni hodně střeží. Dále vám pomohou vybudovat redakci a nastavit způsob výroby zpravodajství, který tady nikdo neumí. Poskytnou trenéry a experty, kteří se zasadí o to, aby to vypadalo jako CNN. A třetí výhoda je, že máte přístup k celosvětové databázi obsahu CNN, do něhož si naši redaktoři kdykoli mohou sáhnout, a dokonce reportáže i zadávat.

Když se něco bude dít na opačném konci planety, můžete tedy okamžitě přebírat zpravodajství CNN z místa?

Ano. Navíc v reálném čase v jejich systému vidíme, co připravují, takže to můžeme využít pro náš zpravodajský tok.

Hovořil jste o trenérech, kteří dohlíželi na to, aby CNN Prima News díky špičkově vybavenému studiu a technologiím vpadala jako CNN, ale také aby redaktoři dosahovali kvalit svých amerických kolegů. Dá se tohle naučit za pár měsíců?

Dá se nastartovat proces. Myslím, že na té cestě už jsme docela pokročili, ale zcela jistě se to ještě bude zlepšovat. Je to jiný styl práce, kterému se lidé musejí naučit. Američtí odborníci nás chválí, jak daleko jsme se dostali, ale pochopitelně zatím nemůžeme být na stejné úrovni jako někdo, kdo to dělá dvacet let.

Diváci budou mít možnost to posoudit, neboť jim nabídnete pořady zpravodajských ikon Christiane Amanpour a Richarda Questa. Konkrétně Amanpour působila jako válečná zpravodajka, byla u všech zlomových okamžiků tohoto tisíciletí, dělala rozhovory se světovými lídry, má zkrátka i díky svému věku obrovské vědomostní zázemí. Nechybí vám v týmu podobní lidé?

Myslím, že se nám podařilo právě takové získat. Až naše vysílání uvidíte, snad mi potvrdíte, že například pořad 360º Pavlíny Wolfové ukazuje, že ona je takovýto typ novinářky. Má za sebou hodně životních i profesních zkušeností, má velký přehled a zrovna její pořad může být českou obdobou Amanpour.

„Do roka bychom chtěli mít 1,5 procenta sledovanosti, což je v relaci k ČT24 rozumná ambice.“

Váš redakční tým je ze 70 procent tvořen ženami. To byl nějaký záměr?

Nebyl to původní záměr, ale vyšlo to tak, že na klíčových pozicích v CNN Prima News máme z velké většiny ženy. I z tohoto pohledu budeme zajímavou alternativou k existujícím zpravodajským kanálům.

Na základě čeho jste tým zhruba 40 hlavních tváří stanice poskládali?

Začali jsme s užším týmem lidí, kteří redakci vedli. V první fázi projektu měl na výběru velkou zásluhu šéfredaktor Martin Ondráček. Lidé jako právě on, tedy s novinářskou zkušeností, schopností učit se nové věci a s moderátorskými předpoklady, vytipovali další kolegy, takže se to formou sněhové koule nabalilo do výsledného redakčního tvaru.

Zmínil jste zkušeného novináře Martina Ondráčka. Proč z projektu loni v listopadu odešel?

Tohle je hrozně náročná disciplína, vyčerpávající profese. Jsou okamžiky, kdy je toho moc, a my jsme se s Martinem dohodli, že v okamžiku, kdy bylo jasné, že většina práce je ještě před námi, z projektu i z osobních důvodů odstoupí.

Zpravodajství tak bude poněkud netradičně řídit tříčlenný tým – Eliška Čeřovská, Petra Benešová a ředitel Online News Tomáš Večeřa. Bude to fungovat?

V českých luzích a hájích je to něco nového, ale na tomto principu funguje například hlavní americká pobočka CNN. Pokud ti tři lidé spolu dokážou perfektně spolupracovat a doplňovat se, tak to určitě fungovat bude.

Čím kromě technologických vychytávek a propojení se CNN chcete trumfnout ČT24, která slaví 15leté výročí a má kontinuální zpravodajské řemeslo v krvi?

Nechceme je trumfnout. Oni mají za 15 let vybudovaný specifický styl zpravodajství, který je v dobrém slova smyslu veřejnoprávní. Na všech trzích s rozvinutým zpravodajstvím ovšem vidíte, že existuje prostor minimálně pro dva až tři stylově odlišné kanály. Nechceme ubírat diváky ČT24, protože vedle veřejnoprávní platformy je tu místo pro komerční zpravodajství. Výborně to funguje třeba v Británii, kde vedle sebe prosperují BBC a Sky News.

V Česku takové pokusy už byly, vedle již zaniklé televize Z1 je tu Seznam TV, která ale omezuje právě svoje zpravodajské relace. Nebojíte se podobného osudu?

Toho se nebojíme. Vycházíme z toho, že tu je 28 procent dospělé populace, která během dne přeskakuje mezi různými informačními zdroji. Předchozí pokusy, které jste zmínila, hodnotit nechci. Šlo zřejmě o kombinaci ekonomických faktorů a možná i podcenění produkčního zázemí, které vedly k tomu, že byly ve finále méně úspěšné.

Jeden z vašich klíčových poradců, britský novinář Tim Lister, serveru Info.cz k profilu CNN Prima NEWS řekl: „Chceme ctít přesnost a férovost. Nikdo, kdo vysílání uvidí, nebude moci říct, že někomu straníme. Že preferujeme určitého politika, že opomíjíme nějaký příhraniční region. Podbízet se nehodláme.“ To mi zní jako výňatek z kodexu veřejnoprávní televize. Vám ne?

Naše profesní pravidla se inspirovala CNN. V demokratickém světě jsou ovšem velmi podobná a kvalitní novinář se jimi musí řídit v jakékoli televizi. Tam bych odlišnost od kodexu ČT nebo BBC nečekal. Velký rozdíl ale vidím ve způsobu zpracování. Můžete přesně, korektně a nestranně posoudit konkrétní událost, ale jde o to, jak ji divákovi předložíte. Lze to dělat komplikovaněji, aby vás pochopil především člověk se znalostí dané problematiky, nebo tak, aby to na první dobrou zaujalo běžného čtenáře Deníku v Benešově.

Ptám se i proto, že doposud byla TV Prima ve zpravodajství a publicistice vnímána jako jistý protipól ČT, stanice, která například při prezidentské volbě stála na straně Miloše Zemana. Příští rok jsou sněmovní volby, v lednu 2023 prezidentské. Nestanete se televizí, která bude fandit současné vládnoucí garnituře?

Pominu vaše tvrzení ohledně Miloše Zemana, neboť podle mne není přesné. Rozhodně se nechystáme kopírovat americký model, kde televize inklinují k určitým názorům. Chceme se řídit heslem „padni, komu padni“. Myslíme si, že i v tom budeme specifičtí, protože spousta médií v ČR názorovou inklinaci projevuje. Právě v objektivitě bychom mohli zaujmout hodně diváků.

Politickou káru tedy nikomu tlačit nebudete?

Netlačili jsme ji doteď, a určitě to nebudeme dělat ani v budoucnu.

Vážně si myslíte, že televizní duel Drahoš – Zeman před druhým kolem volby nebyl celým aranžmá i moderováním prozemanovský? A když chce prezident něco sdělit, vybere si k tomu TV Prima, například v koronavirové krizi…

K tomu bych jen řekl, že okruhy témat jsme tehdy zaslali oběma stranám zároveň v časovém předstihu pěti dní, a nikdo k nim nevznesl žádné připomínky, a to ani před zahájením debaty. Po prezidentské předvolební debatě mi oba kandidáti poděkovali za objektivitu, a teprve poté média jednoho z nich přesvědčila, že by se měl vyhranit.

Projekt CNN Prima News, včetně hypermoderního studia, stál určitě stovky milionů korun. Jak chcete dosáhnout návratnosti, byť v rámci celé skupiny s devíti stanicemi to asi bude jednodušší?

To je jeden element, reklamu prodáváme v rámci všech našich kanálů dohromady, takže nemáme problém jako Z1, která se musela spolehnout sama na sebe. Náš model vychází z podobných východisek jako byznys plán CNN, která je privátní výdělečnou televizí. Jde o kombinaci klasické reklamy a speciálních pořadů. Na CNN například uvidíte Travel Minute, tedy Cestování za minutu, což je sponzorovaný lifestylový obsah. Tímto koktejlem se dá dosáhnout ziskovosti.

Po vypnutí ekonomiky mají média velké ztráty kvůli výpadkům reklam a inzerce. Čekáte v tomto směru nějakou pomoc od státu?

V okamžiku, kdy se zavřou obchody a služby, klient reklamu pochopitelně nepotřebuje. My to řešíme dohodami o jejím přesunu na pozdější dobu. Všichni počítáme s tím, že harmonogram uvolňování vládních nařízení se naplní a v řádu měsíců se dostaneme do normálního provozu. Vnímám to tedy jako časově omezený problém, ale i ten nás stojí spoustu peněz. Velké, byť krátkodobé propady máme, a proto jako všichni jednáme se státem o nějaké formě pomoci, především v oblasti výroby vlastního obsahu. Ukazuje se, že v takovýchto krizích je to právě televize a zpravodajství, k němuž se občané upínají.

Máte vytčený cíl ohledně podílu sledovanosti?

Cílíme na širokou diváckou skupinu, kterou bych definoval jako průměrné české občany. Nebudeme se zaměřovat ani na intelektuály, ani se nechystáme předkládat bulvár. V dobrém slova smyslu chceme být středním proudem. Do roka bychom chtěli mít 1,5 procenta sledovanosti, což je v relaci k ČT24 rozumná ambice.