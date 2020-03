Novou bilanci zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví na svým internetových stránkách. Vyplývá z ní nejen to, že koronavirem je nakaženo již 774 osob, ale i výrazný nárůst počtu testovaných osob. K pátečnímu ránu činil celkový počet provedených testů 11 619. Podle čtvrtečních informací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je 63 nakažených v nemocnicích, pět ve vážném stavu.

Počet vyléčených stoupl v pátek dopoledne na čtyři pacienty. " I když každý den sledujeme nárůst pozitivních případů, postupně se objevují i dobré zprávy. Vyléčil se čtvrtý pacient! Jedná se o ženu z Moravskoslezského kraje. Mám velkou radost a věřím, že počet vyléčených bude narůstat," napsal na twitteru Vojtěch.

Podle údajů krajských hygienických stanic, které nezohledňují všechny pozitivní nálezy včetně laboratoří, je lidí s prokázanou nákazou COVID-19 celkem 550. Nejvíce infikovaných má Praha (121), na ní se dotahuje Středočeský kraj s 89 případy, nejméně nákaz eviduje Liberecký kraj (7). Mezi nakaženými převažují muži nad ženami v poměru 296 ku 254.

Co se týče věkových skupin, nejvíce potvrzených případů (108) je mezi 35 až 44 lety, kde dominují muži s 69 případy. U seniorů nad 65 let, kteří jsou považování za nejvíce ohroženou skupinu, je prokázáno 73 případů nákazy. I tady převažují muži.

V zahraničí se nakazilo 41 procent pacientů, zbytek v Česku. Lidé se infikovali zejména v Itálii a Rakousku. Místy nákazy jsou ale také Německo, USA, Španělsko, Británie, Belgie, Irsko, Egypt, Maďarsko, Francie, Izrael, Švýcarské, Slovensko, Thajsko, Řecko, Švédsko, Albánie, Indonésie, Portugalsko, Spojené arabské emiráty a Nizozemsko.

Hrozí zákaz vycházení?

Epidemiolog a předseda Ústředního krizovného štábu Roman Prymula označil za logické prodloužení současných opatření. "Je zřejmé, že křivku růstu nakažených nelze oploštit během deseti dnů. Musíme doufat, že se nám ji podaří zploštit během měsíce a pak začne klesat. Je to běh na delší trať a nikdo nemůže očekávat, že to zvládneme za týden. Koronavirus se chová skutečně zákeřně," řekl Právu.

Pokud se křivku nepodaří oploštit do čtrnácti dnů, zřejmě přijde na řadu naprosté omezení pohybu s výjimkou kritické infrastruktury. "Země by byla na dva týdny úplně umrtvena. Zřejmě by se jednalo o naprosté omezení pohybu s výjimkou kritické infrastruktury, elektrárny by musely fungovat dál. Ale doufám, že k takovému opatření nebudeme muset přikročit," zůraznil Prymula.

Úřady vybízejí k tomu, aby lidé nevyjížděli o víkendu na chaty



Ministerstvo zdravotnictví dnes důrazně doporučilo lidem dodržovat o nadcházejícím víkendu zákaz volného pohybu a omezit návštěvy chat a chalup. Uvedlo to v tiskové zprávě. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na tiskové konferenci na ruzyňském letišti řekl, že lidé by měli s ohledem na hrozbu šíření nového typu koronaviru zvážit, jestli je nutné na chaty jezdit. Pokud ano, měli by se zdržovat ve své vlastní skupině a nevycházet mezi místní obyvatele, řekl.



Ministerstvo připomnělo, že nadcházející sobota a neděle bude prvním víkendem poté, co vláda s účinností do 24. března 06:00 zakázala volný pohyb lidí po celé republice. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Ministerstvo dnes důrazně doporučilo vycházet jen v nejnutnějších případech.



Lidé by měli podle ministerstva omezit návštěvu rekreačních objektů, jako jsou chalupy a chaty. Resort také důrazně upozornil, že lidé s nařízenou karanténou nebo po kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na nemoc COVID-19 nesmějí opouštět bydliště. "Občané, kteří nepociťují příznaky onemocnění, mohou vycestovat do jiné lokality, s výjimkou lokalit uzavřených, při dodržení základních hygienických pravidel včetně vybavení rouškou, a za předpokladu, že v místě setrvají v uzavřeném prostoru rekreačního objektu a budou minimalizovat kontakt s okolím," uvedl resort.



Hamáček vyloučil, že by bylo možné nějakým způsobem "obklíčit" Prahu, která je nákazou nejvíc postižená. "Spoléhám, že lidé jsou rozumní a zváží, jestli je nutné na chatu jezdit. Nařízení je jasné," uvedl. Vybídl lidi, kteří na chatu vyrazit musí, aby se izolovali ve skupině, s kterou na ni dorazí. "Aby nechodili někde po vesnici, to je strašně nebezpečné," varoval. Dodal, že chápe nervozitu na venkově. "Prosím všechny, aby uvažovali hlavou a nepřikládali pod kotel," řekl.

Vláda již kvůli epidemii koronaviru přijala celou řadu opatření. Od čtvrtka tak není možné opustit domov bez zakrytých dýchacích cest, kvůli ochraně seniorů jsou obchody s potravinami, drogerii a pošty mezi 7 a 9 hodinou ráno vyhrazeny pouze pro lidi starší 65 let a zdravotně handicapované a až do 24. března je celá republika v karanténě. Platí také narížení, že Česi nesmí vycestovat do zahraničí a cizinci do Česka.

Dnes by měl opět jednat Ústřední krizový štáb. O koronaviru bude s prezidentem Milošem Zemanem dnes večer v Lánech mluvit premiér Andrej Babiš (ANO). Není ani vyloučeno další jednání vlády.