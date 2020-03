Nejvíce infikovaných je v Praze a Středočeském kraji, mezi nakaženými je více mužů než žen. Tři dosud vyléčení lidé jsou z Děčína, v pátek se uzdravila žena z Frýdku-Místku.

Dnes přibyli dva vyléčení lidé. Jeden z nich byl hospitalizoavný v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a byl jedním z první vlny nemocných z Děčínska. Uzdravila se také studentka z Ekvádoru, která se léčila v pražské Nemocnici Na Bulovce. Tři předchozí dosud vyléčení pacienti byli také z Děčínska. V pátek se pak uzdravila žena z Frýdku-Místku. Několik pacientů zůstává ve velmi vážném stavu.

První zdravotnický materiál přivezl z Číny armádní speciál v noci ze středy na čtvrtek, když přepravil 150 tisíc rychlotestů na koronavirus. V pátek přistálo v Praze letadlo společnosti China Eastern s 1,1 milionu respirátorů. V následujících šesti týdnech by měla ochranné pomůcky pravidelně přivážet tři letadla čínských aerolinek týdně. Materiál se ukládá v centrálním skladu u Pardubic, odkud se rozváží dál do krajů.

Někteří hejtmani ale nyní kritizují ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama (za ANO). Hejtman Vysočiny pověřený vedením Asociace krajů Jiří Běhounek (ČSSD) v České televizi uvedl, že ministerstvo zdravotnictví fatálně selhává v zásobování svých organizací ochrannými prostředky. Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) pak vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO) k odvolání ministra Vojtěcha.

Netolický chce, aby Vojtěcha nahradil předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula."Pane premiére, prosím. Jediný, kdo v této zemi je schopen řídit tuto krizovou situaci jen pan náměstek Prymula. Je podle mě na čase, aby řídil celý resort. Omlouvám se za emoce, ale takto to již nejde," uvedl Netolický.

Podle premiéra na to ale není vhodná chvíle. Z páteční dodávky respirátorů, totiž ministerstvo odebralo 200 tisíc respirátorů, ačkoli zásilka byla určena pouze pro silové složky státu a kraje, uvedl v České televizi. Do regionů tak šlo méně ochranných pomůcek.

Za Vojtěcha se premiér postavil s tím, že po rouškách a dalších pomůckách je ve světě obrovská poptávka. Ani hejtmani se svými nákupy často nepochodili, připomenul. Uvedl také, že nákup respirátorů nejvyšší třídy ministerstva zdravotnictví uvázl v Rotterdamu, kde byla na sklad uvalena karanténa. O budoucnosti zakázky by se mělo rozhodnout v pondělí.

Ministr zdravotnictví na twitteru informoval, že do nemocnic, záchranek a krajům už dorazilo téměř milion roušek. Resort podle jeho slov dělá, co může.

Téměř 1 000 000 ks roušek, respirátorů, rukavic a dalších ochranných pomůcek jsme do této doby doručili nemocnicím, záchrankám a krajům. Mimochodem třeba Pardubický kraj od nás dostal 36 500 ks. Další miliony kusů jsou objednány a děláme maximum pro to, abychom je dostali do ČR.