„Obchodníci jsou si vědomi, že pivo je v Česku opravdu oblíbeným nápojem, a tak jej zařazují do svých akčních nabídek s průměrnou slevou 28 procent,“ říká obchodní ředitel firmy Jaroslav Staněk.

Prudké zdražení lahvového piva zatím nenastalo. Podle analýzy České distribuční, dceřiné společnosti Vltava Labe Media, pivo ve slevových akcích podražilo oproti loňskému roku jen zhruba o jednu korunu. Kvůli rekordní inflaci je ale pravděpodobné, že si Češi v příštích měsících za pivo připlatí. Už nyní lákají jednotlivé obchodní řetězce na slevy a jiné výhody po zaregistrování v jejich aplikacích.

Celkový výstav piva v roce 2021 v tisících hektolitrech.Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven

Jenže to znamená jediné: jednak vlastnit chytrý telefon a zároveň mít naistalováno několik aplikací. „Výzkumy potvrzují, že dvě třetiny Čechů jsou online reklamami a nabídkami přehlceny a každoročně jejich podíl roste. U klasických tištěných letáků je tento trend naopak klesající. Ty naopak těží z praktičtějšího formátu a přehlednosti výběru akčních položek,“ připomíná Staněk.

Doma s lahví

Vysoká poptávka po lahvovém pivu zapadá do trendu posledních let, kdy Češi dávají přednost konzumaci piva doma před hospodou. Přesun k lahvovému pivu zrychlila pandemie koronaviru a s ní spojená omezení a zákazy. V hospodě se tak dnes vypije jen 30 procent piva, zbytek je prodej domů, tedy v lahvích, plechu či sudech.

Další rána pro Čechy. Grilovačky se kvůli cenám masa prodraží, lze ale i ušetřit

„Nárůst prodejů u lahvové piva v pandemických letech je evidentní. Ale copak to šlo jinak? Měl někdo z nás jinou možnost? Kvůli omezením provozů restaurací a společenských akcí si lidé jednoduše čepované pivo kupovat nemohli a pro pivovarníky bylo lahvování alespoň nějaká cesta, jak pivo zachránit,“ popisuje výkonná ředitelka Českého svazu pivovarníků a sladoven Martina Ferencová. „Aktuální čísla z letošního roku už nám ale napovídají, že se situace vrací do stavu v roce 2019,“ říká s nadějí v hlase šéfka tuzemských pivovarníků.

Doufá, že i přes zdražování a obavy z ekonomické situace dají milovníci piva přednost točenému pivu s přidanou hodnotou v podobě restauračního zážitku. „V tomhle rozhodování jim musíme pomoct i my dobře odvedenou prací,“ podotýká Ferencová.

Spotřeba piva na jednoho obyvatele v roce 2021 v litrechZdroj: Český svaz pivovarů a sladoven

V Česku se v uplynulém roce propadla roční spotřeba piva na historicky nejnižší úroveň od roku 1950. Činila 129 litrů, tedy 258 piv na každého obyvatele včetně dětí. Pokles způsobila pandemie a dlouhotrvající omezení.

Nejvíce se loni prodávalo lahvové pivo, a to s podílem 45 procent z celkového výstavu 19,6 milionů hektolitrů. Sudové pivo si zachovalo čtvrtinový podíl. Zásadním způsobem vzrostl zájem o pivo v plechovkách. Jeho podíl tvoří 18procentní podíl, když v loňské roce stouply prodeje i třetinu. Naopak Češi stále méně konzumují pivo z PET lahví. V minulém roce se jeho podíl z celkové výstavy snížil z 11 na 10 procent.

Šest balíčků mouky, a dost. Obchody omezují prodeje surovin na pečení

Z Česka se pak do zahraniční vyvezlo bez mála 5,2 milionů hektolitrů piva. To je o 236 tisíc hektolitrů více, než v roce 2020. Téměř polovina z exportovaného piva mířila nejčastěji do Polska, Německa, Rakouska či Slovenska.

Kolik stojí pivo v akci

Typ piva 2021 2022 rozdíl Pivo; sklo; výčepní (10) 9,30 Kč 10,30 Kč 1,00 Kč Pivo; sklo; ležák (12) 11,90 Kč 13,79 Kč 1,89 Kč Pivo; plech; výčepní (10) 11,57 Kč 13,10 Kč 1,53 Kč Pivo; plech; ležák (12) 18,67 Kč 19,62 Kč 0,95 Kč

*Analýza srovnává průměrné ceny piva v letácích 7 největších obchodních řetězců v červnu 2021 a 2022. Zdroj: Česká distribuční