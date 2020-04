Zní to nepravděpodobně? Jen zdánlivě. Ve světě je tato služba běžná, u nás ji můžete využívat třeba na webové stránce ušetři.denik.cz.

A jak přesně se výhodně nakupuje? Tady je návod přímo od vedoucího projektu ušetři.denik.cz Radka Šafáře. „Na našem webu najdete široký výběr kvalitních e-shopů z různých oborů. Rozdíl oproti přímému nákupu je pouze v tom, že po zrealizované transakci obdržíte část peněz nazpět, a to v předem definované výši. V některých případech to může být až 25 procent ze zaplacené částky.

Peníze nazpět dostanete z celého nákupu, a to i tehdy, pokud budete opakovaně nakupovat ve stejných e-shopech,“ vysvětluje. Důležité tedy je, že nebudete nakupovat přímo v e-shopu, ale přes web usetri.denik.cz.

Jak na to? „Jediné, co pro to musíte udělat, je registrovat se na usetri.denik.cz, abychom vám mohli následně vyplatit odměnu. Pokaždé, když půjdete nakoupit, jděte na usetri.denik.cz, klikněte na logo partnera a my vás přesměrujeme přímo na stránky oblíbeného obchodu, kde můžete nakoupit jako obvykle.

Po nákupu vám s časovým odstupem (dle podmínek obchodu) připíšeme na účet odměnu ve výši, která je uvedena u každého e-shopu. Tu si budete moci kdykoliv vybrat,“ pokračuje Radek Šafář.

Navrácené peníze lze následně použít k dalšímu nákupu, ale můžete s nimi nakládat dle vlastní libosti – to už závisí jen a jen na vás. Je důležité se na web usetri.denik.cz přihlásit před každým nákupem. „Jinak nejsme schopni identifikovat, že se jedná o vás, tudíž poté nemůžeme odměnu připsat na účet. Pokud nedodržíte tento postup, není možné odměnu získat, a to ani zpětně,“ upozorňuje Radek Šafář.

Výhodou je, že odměna nemá žádný limit, takže můžete v obchodě nakupovat tak často, jak chcete. Vždy obdržíte peníze zpět.