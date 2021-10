Tím uznal, že SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a dvojblok PirSTAN mají potřebnou sněmovní většinu. Hnutí ANO má sice 72 poslanců, což je nejvíc, ale není schopno získat důvěru, i kdyby se spojilo s SPD Tomia Okamury, jež má 20 mandátů. Bezprostředně po oznámení vůle voličů přitom Babiš řekl: „Bylo to pět proti jednomu. Hnutí ANO pojede dál. Pokud mě pan prezident pověří, tak budu jednat s koalicí SPOLU i s dalšími kromě Pirátů. Neřekl jsem, že odejdu z politiky, ale že nebudu v opozici.“

Logický postup

Lídři pěti stran postupovali velmi akčně. Už v sobotu večer podepsali memorandum o spolupráci, kde vyloučili jednání o vládě s kýmkoli jiným. Babiš posléze potvrdil, že oslovil šéfa ODS Fialu, ale ten se s ním ve věci formování kabinetu odmítl sejít. Byl to logický postup, neboť SPOLU a PirSTAN mají dohromady 108 křesel, takže jsou ve sněmovně rozhodující silou. Navíc před volbami všichni jejich představitelé zdůrazňovali, že chtějí změnu, která neznamená jen odchod Andreje Babiše ze Strakovy akademie, ale také konec ANO jako vládnoucího subjektu.

„Lidem říkám, že jsou dvě možnosti. Buď zvítězí strany v čele s koalicí SPOLU, které to chtějí dělat jinak, nebo tu bude vláda populistů a extremistů. Nejde o žádné strašení, ale o realitu. Vždyť hnutí ANO vtáhlo komunisty fakticky k moci. A nijak se netají, že bude vládnout s SPD. Pokud to početně vyjde, není se o čem bavit,“ řekl Petr Fiala Deníku v předvolebním rozhovoru. Když to vyšlo, začala pětikoalice ihned konat, a to bez ohledu na hospitalizaci prezidenta republiky. Ustavila expertní týmy, jež pracují na programovém prohlášení, a pomalu má jasno i v obsazení ministerstev.

Sněmovna průchodná

Babišovo rozhodnutí též odblokovalo jednání o složení příští sněmovny. ANO získá dva místopředsedy a až sedm výborů. Není ovšem jasné, koho nakonec do vedení dolní komory nominuje. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová naznačila, že by to nemusel být Radek Vondráček, jak se původně klub usnesl.