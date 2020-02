Šaroch loni v srpnu zastavil stíhání všech obviněných včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho rodiny. Nejvyšší stání zástupce Pavel Zeman ale v prosinci rozhodl, že stíhání premiéra a jeho někdejší poradkyně Jany Mayerové bude pokračovat. Zároveň však potvrdil zastavení stíhání Babišovy manželky Moniky, dcery Adriany Bobekové, švagra Martina Herodese a bývalého člena představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo Josefa Nenadála.

Podstatou případu je to, že Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů. Premiér dlouhodobě obvinění odmítá.

Babiš mladší žije ve Švýcarsku, jeho případ vyloučila policie k vlastnímu řízení loni v březnu, protože se nedařilo ho vyslechnout.

Cimbala řekl, že Šaroch ve svém nynějším usnesení reflektuje závěry obsažené v Zemanově rozhodnutí. V tom Zeman například uvedl, že ve vztahu k obviněným, jejichž stíhání bylo zastaveno, nebyly opatřeny žádné důkazy, které by prokazovaly alespoň jejich srozumění s tím, k čemu mělo vyčlenění Čapího hnízda z Agrofertu sloužit. Nepodařilo se tak u nich prokázat subjektivní stránku trestné činnosti, tedy zavinění. "Úloha těchto osob (…) je spatřována v rovině formálních držitelů akcií, aniž by bylo prokázáno jejich skutečné povědomí o důvodech, pro které tak činily," uvedl mimo jiné Zeman.

Policie i Šaroch musí respektovat Zemanův právní názor, podle nějž je mimo jiné nutné důkladněji vyhodnotit evropskou legislativu a navazující judikaturu, stejně jako otázku zavinění Babiše a Mayerové, která žádost o dotaci pro Farmu Čapí hnízdo podepsala.

"Nejvyšší státní zástupce přezkoumá usnesení o zastavení trestního stíhání v případu A. Babiše mladšího, stejně jako ze zákona přezkoumává každé rozhodnutí tohoto typu," uvedlo na twitteru nejvyšší státní zastupitelství. Nejvyšší žalobce může do tří měsíců od právní moci zrušit nezákonná usnesení nižších státních zástupců o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci.

Šaroch v srpnovém usnesení o zastavení trestního stíhání uvedl, že ke změně společnosti na akciovou s akciemi na majitele došlo z Babišova podnětu. Anonymní akcie byly následně prodány předem vybraným osobám, Babišovým dětem Adrianě a Andrejovi a také premiérově ženě. Podle státního zástupce je zřejmé, že si tímto krokem chtěl Babiš nad společností udržet vliv.

Účelové tvrzení

Babišovo tvrzení, že akcie svým dětem koupil proto, aby mohly zkusit podnikat, považuje Šaroch za účelové. Žalobce upozornil například na to, že v době nákupu akcií se Babiš mladší v USA připravoval na profesní dráhu pilota a ani po návratu do Česka se ve společnosti nijak neangažoval.

Šaroch stíhání původně zastavil zejména proto, že se nepodařilo opatřit důkazy o tom, že by obvinění uvedli v žádosti o poskytnutí dotace nepravdivé údaje, nebo by takové údaje zamlčeli. Protože akcie společnosti byly akciemi na majitele, nešlo podle Šarocha také prokázat, kdo je v době podpisu smlouvy o poskytnutí dotace vlastnil. Nepodařilo se také prokázat, že by Farma Čapí hnízdo v době od podání žádosti o dotaci do podpisu smlouvy nebyla nezávislým podnikem. Zároveň ji podle něj nebylo možné posoudit jako propojenou s Agrofertem.

Premiérův syn poslal předloni v lednu policii e-maily, v nichž psal, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo unesen na Krym. Policisté z Prahy 1 pak ale prověřování případu ukončili, žádný zločin se podle nich nestal, za chybu byli kázeňsky potrestáni. Případ únosu později policie znovu otevřela. Premiér nařčení popřel, jeho syn podle něj trpí schizofrenií.