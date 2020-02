V ČR bylo dosud na koronavirus testováno 86 lidí a všechny vzorky byly negativní. Nemocnice v Česku jsou podle Vojtěcha na pacienty s vysoce nakažlivou chorobou připravené. "Já si myslím, že nemocnice jsou na to cvičeny, my jsme o tom i dneska diskutovali," uvedl ministr. Zdravotníci podle něj vědí, jak mají v případě pacienta s vysoce nakažlivou chorobou postupovat a kam se mají obrátit.

"V tomto směru jsme připraveni, já bych nechtěl vyvolávat nějakou paniku. To riziko tady beze sporu existuje a je nutné, abychom byli koordinováni," uvedl Vojtěch. Připomněl, že již svolal Ústřední epidemiologickou komisi, kde jsou i zástupci dalších rezortů. "Data sledujeme, komunikujeme s ostatními státy Evropy i s Italy, jak se to vyvíjí," uvedl.

Online reportáž Koronavirus 29.02. 21:02 Turecko zastavilo kvůli koronaviru letecké spojení s Itálií, Irákem a Jižní Koreou. 29.02. 19:37 První úmrtí na koronavirus ohlásily také Spojené státy. Došlo k němu ve státě Washington na západním pobřeží, v zemi je celkem 66 případů nákazy. 29.02. 18:38 V Itálii zemřelo dalších osm lidí nakažených koronavirem, což znamená, že obětí je již 29. Počet nakažených vzrostl na 1128. Italská vláda proto požádá parlament o možnost zvýšit rozpočtový schodek, aby získala prostředky na boj s koronavirem. 29.02. 18:24 Úřady potvrdily dalšího nakaženého v hotelu na Tenerife. Již pátým nemocným v resortu Costa Adeje Palace Hotel je Ital, který byl v karanténě ve svém pokoji od 24. únoru. Ve stejném hotelu bylo v karanténě i šest Čechů, pět z nich však lékaři v pátek propustili zpátky do vlasti. V karanténě stále zůstává jedna Češka. Celá on-line reportáž ZDE

"Zatím se zdá, že to je spíše nějaký jasně definovaný klastr, oblast, která je uzavřená, a ta epidemie se výrazně nešíří. Ale musíme být připraveni na to, pokud by se nějaký případ u nás objevil," dodal v souvislosti se situací v Itálii, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených koronavirem.

Nejtěžší je podle ministra zmonitorovat pohyb nakaženého pacienta a zjistit, s kým se dostal do kontaktu. Poukázal na to, že v Itálii nyní zdravotníci hledají prvního infikovaného, jehož prostřednictvím se virus rozšířil. Věří, že by se takové pátrání zvládlo i v českých podmínkách.