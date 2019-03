V ruce držela jídelní lístek. Prý že je pracovnice z jídelny a nese seniorce tisícovku jako přeplatek za obědy. Starší žena podvodnici uvěřila, ta se k ní dokonce vloudila do bytu. Zlodějka řekla, že má jen pětitisícovou bankovku. A zatímco se seniorka zabývala tím, jak by jí rozměnila, okradla ji o 25 tisíc korun. Policisté po neznámé pachatelce pátrají.

Ke krádeži došlo ve středu 6. března před polednem.

„Žena byla snědé pleti s olivovým nádechem kůže, ve věku 30–35 let, vysoká 170–175 centimetrů, silné zavalité postavy s velmi výrazným pozadím,“ popsala policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Žena hovořila česky bez výrazného přízvuku, při telefonickém rozhovoru možná rumunsky. Byla oblečena nejspíš do šusťákové černé bundy do pasu, modrofialových látkových kalhot a na nohou měla baleríny. „Na hlavě měla černou čepici s rovným kšiltem, která typově odpovídala čepici bezpečnostních služeb,“ doplnila mluvčí.

Podle našich informací došlo k okradení seniorky v jejím bytě nedaleko lovosického vlakového nádraží. Pokud máte jakékoli informace k případu, policisté je přivítají na lince 158, popřípadě na telefonním čísle 974 436 701. Nebo je sdělte osobně na nebližší policejní služebně.

Použitou fintu s rozměňováním užívají zloději často, aby zjistili, kde mají senioři úspory. Tak jako před čtvrt rokem v Roudnici nad Labem.

U domu zazvonila údajná kontrolorka z pojišťovny bílé pleti a neotřele vnikla do bytu 90letých stařečků. Pak je požádala o klíče od domu s tím, že si musí dojít do auta pro razítko. Asi při tom vpustila do domu komplice. Po návratu seniorům chtěla doplatit tisíc korun jako přeplatek za léky, ale měla pouze pětitisícovou bankovku.

Poškození na rozměnění neměli. Zlodějka jim řekla, že dojde rozměnit a vrátí se. Stařečkové na ni čekali marně a navíc zjistili, že jim zmizela krabička s celoživotními úsporami a zlaté šperky. Škoda přesáhla částku 100 tisíc. Pachatele se policii dosud nepodařilo identifikovat.