Varhošť – V minulých dnech přijali policisté oznámení o krádeži věcí z vozidla, které parkovalo na přírodním parkovišti pod vrchem Varhošť.

Opuštěné vozidlo zlákalo neznámého pachatele, který po rozbití okénka vnikl do zajištěného vozidla a odcizil různá zvuková a záznamová zařízení. Majitel vozidla vyčíslil škodu na více než 200 tisíc korun!



Policisté doporučují:

• ve svých vozidlech nevystavujte žádné věci, ani prázdnou igelitovou tašku (i zdánlivě bezcenná věc může pachatele zlákat k vniknutí do vozidla)

• do palubní přihrádky neukládejte osobní doklady ani doklady k vozidlu

• nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle (ani když vozidlo opouštíte na malou chvíli)

• zajímejte se o bezpečnější systém ochrany vozidla

• při odchodu od auta zkontrolujte uzamčení dveří a uzavření oken včetně střešního

• zamykejte vozidlo (i když se vzdalujete od vozidla jen na chvíli)

• využívejte hlídaná parkoviště

• neparkujte na opuštěných místech