Asi dvacítka mužů různého věku. Takovou podporu měl ve čtvrtek v zádech Vladislav Větrovec z Lovosic. K okresnímu soudu v Litoměřicích ho opět přivedla eskorta z vazby. Soudu nedávno po letech obstrukcí došla trpělivost, vydal na něj zatykač a muže doma minulé pondělí sebrala policie. V kauze vytunelování drůbežárny Melbro, kterého se měl podle obžaloby dopustit jako generální ředitel firmy spolu s jejím konkurzním správcem Josefem Vavřičkou, střídavě oba za ohrádkou chyběli, Vavřička navíc nedávno zemřel. Větrovcovi za porušování povinností při správě cizího majetku hrozí až osmiletý trest.

Letos na jaře mělo uplynout 10 let od zahájení líčení, a hrozilo tak promlčení případu. Vydáním zatykače na žalovaného ale začíná běžet promlčecí lhůta nová. „Promlčecí doba se přerušila zatykačem i vzetím do vazby,“ potvrdila mluvčí okresního soudu Tereza Wipplerová. Soud by tak měl mít přinejmenším dalších deset let na rozplétání kauzy muže z Lovosic a drůbežárny, kterou svého času řídil. Z podniku v dnes už neexistující budově naproti litoměřickému hřbitovu na okraji města, který zkrachoval kolem roku 2000, měli podle státního zastupitelství Větrovec s Vavřičkou vynést skoro tři desítky milionů.

Obžalovaný Větrovec se strništěm a unaveným výrazem u soudu působil klidně, s muži v lavicích se krátce přátelsky pozdravil. Důvěrně promluvit mohl po několik minut také se svými dvěma syny. Že líčení dost možná bude i nadále běžet hlemýždím tempem, naznačily procesně náročné žádosti průrazné Větrovcovy obhájkyně. K novému slyšení žádá znalce, kteří před soudem hovořili už loni za nepřítomnosti obžalovaného, který se podle ní s jejich tvrzeními nemohl konfrontovat.

Negativně se obhájkyně staví k přehrání odposlechů z kauzy bývalého konkurzního soudce, dnes už odsouzeného Jiřího Berky. Ty by soudu možná ulehčily rozhodování. „Byly pořízeny v jiné trestní věci,“ řekla o odposleších Větrovcova advokátka. S ohledem na požadovaný rozsah doplňování dokazování soud ve čtvrtek mnoho neprojednával a pouze stanovil další termíny líčení, které bude pokračovat v dubnu. Eskorta potom Větrovce dopravila opět do vazby. Proti ní má podanou stížnost, kterou bude řešit krajský soud zároveň s jeho námitkou k podjatosti jedné z členek litoměřického senátu.

Většina zejména mladých mužů, kteří na čtvrteční líčení přišli podpořit Větrovce, měla sportovní vizáž, dost možná šlo i o fotbalisty. Právě podporou regionální kopané včetně té finanční je Větrovec známý. Jako funkcionář působil už v průběhu líčení nejprve v lovosickém, pak v litoměřickém fotbalovém klubu. Mimochodem když se ze soudů omlouval kvůli zdraví, byli svědci, kteří ho v té době viděli zdravého na hřišti. Že na tom byl ale svého času skutečně špatně, potvrdil Deníku jeho exkolega, Radek Bania z Litoměřic.

Působili spolu několik let v litoměřickém fotbalovém klubu. „Nevím, jak to bylo v Lovosicích. Když tam působil jako funkcionář a jeden ze sponzorů, byli jsme konkurenti,“ vzpomíná bývalý předseda FK Litoměřicko Bania. Pak ale Větrovec v Lovosicích skončil a některé klíčové hráče převedl do zdejšího klubu. Jeho působení v FK Litoměřicko se překrývalo s působením klubu v České fotbalové lize, ze které ale loni oddíl odešel. „Nemůžu na něj říct jediné křivé slovo. Je to strašně zapálený a ochotný člověk, pomohl klubu i mnoha hráčům, když měli problémy,“ řekl o Větrovci Bania.

Byznys prý Větrovec do fotbalu netahal, ostatně podle exšéfa FK Litoměřicko v té době nejspíš už ve velkém ani nepodnikal. „Domnívám se, že fotbal ze svých peněz nikdy příliš nesponzoroval. Měl spoustu známých, kteří ho měli rádi, a ti třeba ty peníze dali. Kdyby do toho ostatně dával nějaké své velké peníze, tak bychom v ČFL neskončili,“ dodal Bania.

Klubu Větrovec dříve půjčil peníze, které mu nyní FK Litoměřicko pod novým vedením splácí. „Veškerá dosavadní jednání s ním byla korektní, domluvili jsme se na splátkovém kalendáři, a na čem jsme se domluvili, to platilo,“ řekl současný předseda litoměřického klubu Robert Mühlfait. Klub si nedávno nechal zpracovat audit, podle Mühlfaita z něho nevyplynula žádná nekalost spojená s Větrovcem. Zároveň podotkl, že jeho dřívější působení ve fotbale před svým nástupem do vedení klubu příliš nesledoval.

Litoměřická potravinářská společnost Melbro spadla do konkurzu na přelomu let 2000 a 2001. Jako konkurzní správce ji převzal Vavřička, který společně s Větrovcem, jenž tehdy v drůbežárně vykonával funkci generálního ředitele, měli podle obžaloby tuto společnost připravit téměř o 27 milionů korun. Pomoct si měli například smlouvami na právní poradenství, vymáháním pohledávek, zajištěním ochranky či fingovanou stavbu kanalizace.

Kauza se táhne už od dubna 2010. Na případu nejdřív pracovala soudkyně Jana Márová, až pak ho dostal současný předseda senátu Vlastimil Nedvěd. Nad spisem, který čítá tisíce stran, se vystřídali také 4 státní zástupci. A když už jsme u bilance, o případu psalo nejméně osm redaktorů regionálního Deníku. Na konci dubna 2020 mělo uplynout 10 let od podání obžaloby k soudu a hrozilo promlčení kauzy. Větrovcovi se protahování procesu v minulosti už jednou vyplatilo. V Berkově kauze se na něj v roce 2013 vztáhla prezidentská amnestie Václava Klause.