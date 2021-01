Několik měsíců pečlivé policejní práce vyvrcholilo zásahem v Černěvsi na Roudnicku. Kriminalisté si tam na začátku roku došli pro výrobce drogy.

Policie našla v jednom z objektů v Černěvsi varnu pervitinu | Foto: Policie ČR

Informaci o výrobě a distribuci pervitinu získali litoměřičtí kriminalisté zhruba v polovině loňského roku. Hovořila o tom, že v jednom z objektů v obci Černěves by měla být varna. A policie ihned začala sbírat informace. „Na počátku ledna kriminalisté v ranních hodinách vstoupili do objektu a k překvapení „vařiče“ jej přistihli rovnou při výrobě pervitinu,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Tento 32letý muž byl zadržen a eskortován do policejní cely.