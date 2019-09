„To je porce!“ reagoval svědek Petr Novák na dlouhý seznam předložený soudkyní. Čítal totiž všechny věci, které chybí po víc než tři roky trvající mimořádné inventuře ve sbírkách litoměřického muzea. A to i po desetileté éře, kdy Novák vedl odbor kultury na krajském úřadě. Právě ten od roku 2003 po zaniklém okresním úřadu zdejší muzeum zřizuje. Na skoro 10 tisíc chybějících předmětů přišel po odchodu Evy Štíbrové do penze nový ředitel muzea Tomáš Wiesner.

U soudu se opět mluvilo o podmínkách dřívějšího depozitáře litoměřického muzea. „Ten stav byl příšerný,“ zhodnotil Novák zámek a pak i kulturní dům v Ploskovicích, které pro deponování sbírek muzea podědil kraj od okresního úřadu. Během Novákova vedení kultury na kraji se jako depozitář podařilo od církve získat dřívější podnik výpočetní techniky ve Vavřinecké ulici v Litoměřicích a později i prostředky na jeho rekonstrukci.

Seznam chybějících předmětů Nováka zarazil. „To musel někdo ukrást,“ řekl ke zbraním či mincím. Dodal ale, že se něco mohlo ještě dřív rozpadnout nebo ztratit. Do Ploskovic by se podle něj tolik věcí ani nevešlo. Přisadila si sama exšéfka. „Pro inventury byly použity i staré přírůstkové knihy z konce 19. století. Nepamatuju si, že by tam bylo tolik nábytku, neměli jsme na to prostory,“ uvedla Štíbrová.

Dodala, že začátkem 80. let, kdy se sbírky přesouvaly do Ploskovic z terezínského památníku, jezuitského kostela, gotického dvojčete i samotného muzea, byla na mateřské. To, proč se na údajné dřívější ztráty nepřišlo dřív nebo proč chybějící předměty nikdy nikdo neodepsal, však nechalo středeční líčení nezodpovězené. Stejně jako to, jak mohly bez povšimnutí zmizet i tak cenné exponáty jako latinský graduál z 15. století za 900 tisíc korun.

Hlavní líčení soud odročil na listopad, kdy vyslechne další svědky. Evě Štíbrové, která litoměřické muzeum vedla v letech 1974-2012, hrozí za porušení povinnosti při správě cizího majetku až osm let vězení. Ústecký kraj po ní chce náhradu škody ve výši kolem 14 milionů.