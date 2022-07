Případ si převzala Národní protidrogová centrála. Její mluvčí v pátek dopoledne Deníku drogovou zásilku potvrdila. „Ve čtvrtek 30. června jsme převzali do vyšetřování nález většího množství kokainu v Ústeckém kraji,“ uvedla Barbora Kudláčková. Více informací ale neřekla. „S ohledem na probíhající úkony trestního řízení nemohu k této věci v tuto chvíli sdělit nic bližšího,“ poznamenala.

Podle informací, které redakce Deníku v pátek získala od zdrojů blízkých vyšetřování, neměla být zásilka adresována přímo do Fluoritu. S balíkem s vystavenými doklady na 250 kilo nákladu, tam měl řidič zajet omylem. Zásilka kokainu měla pocházet z Brazílie. Jaký byl její původní cíl, zatím není jasné. Když auto přijelo do areálu firmy, začalo se zjišťovat, co má naloženo. O podezřelé zásilce se tak dozvěděli policisté a rozjela se celá akce, včetně poplachu pro integrovaný záchranný systém.

Zásah u balíčků s neznámou bílou látkou na Teplicku: Vyloučen není ani kokain

Lidé z podniku jsou vázání mlčenlivostí, proto nechtějí k případu nic uvádět. Pokud se potvrdí kokain v celé 250kilové zásilce, vyšla by jeho cena na černém trhu nejméně na čtvrt miliardy korun.