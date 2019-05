Videokonference v pátek propojila soudní síň v Litoměřicích s tou v hlavním městě Lotyšska Rize. Senát s pomocí překladatele znovu řešil údajné napadení cizince v litoměřické vazební věznici. Nestandardního zákroku se měli loni v únoru dopustit příslušníci vězeňské služby Miroslav Hupka a Jaroslav Nepovím na Ansisi Bérziňšem.

K incidentu mělo dojít po skončení návštěvy jeho matky Jeleny Staburovy, která svědčila z Rigy. Už při odchodu měl její spoutaný syn dostat silnou ránu od jednoho dozorce. „Po úderu upadl. Najednou se objevili další tři a všichni ho začali bít pěstmi po celém těle. Jeden mu silně udeřil obličejem o zem,“ popsala Staburova.

Pak měli dozorci jejího syna vzít za pouta a vést pryč. „Už jsem ho neviděla, ale slyšela, že v bití pokračují,“ doplnila. V líčení incidentu pokračoval z Rigy sám Bérziňš. „Vedli mě do ošetřovny. Odmítli tam zdokumentovat mé zranění. Myslím, že další bití měli naplánováno. Výtah byl obvykle oddělený pro dozorce a vězně, tenkrát ne, aby bylo místo na bití.“

K tomu dozorci podle Lotyše přistoupili. „Měl jsem pocit, že mě tam zabijí. Jeden mi skočil na pravé koleno, slyšel jsem, že v něm něco křuplo. Pak jsme vystoupili ve stejném patře, kde jsme nastoupili, a odvedli mě znovu k lékařce na ošetřovnu.“

Lotyš jí prý řekl, že ho schválně zbili, a požádal, aby to zapsala. „Neudělala to. Jen mě vydezinfikovala a propustila řádně neošetřeného se všemi ranami na samotku. Zamítli mi i možnost zavolat advokátce. Naštěstí jí zavolala moje matka. Přijela později toho dne,“ popsal Lotyš.

Díky tomu se měl nakonec Bérziňš dočkat řádné lékařské péče v nemocnici včetně zdokumentování všech zranění. Následky prý cítí dodnes. „Chodil na fyzioterapii, snažil se uzdravit, ale dodnes cítí, že noha není zcela zdravá. Rychleji se unaví, po větší námaze ho bolí,“ vylíčila jeho matka.

Dozorci: Vězeň byl agresivní

Dozorci při minulém líčení tvrdili, že sám vězeň se choval agresivně, bylo nutné ho zklidnit a při tom postupovali přesně podle služebních instrukcí. „Tomu, že by na někoho útočil on, se dá těžko věřit, měl na rukách pouta, bylo to ve velmi stísněném prostoru,“ oponovala v pátek z obrazovky Staburova.

Podle obžaloby dozorci spoutaného vězně 12krát uhodili do horní části těla a hlavy i nohy. „Musel být ošetřen v nemocnici a nosit berle,“ uvedl už v březnu státní zástupce Radek Bělor. Litoměřičtí dozorci vinu popírají. „Ničeho jsem se nedopustil, zákrok byl v souladu s předpisy,“ reagoval již dříve Hupka.

Za zneužití pravomoci úřední osoby a ublížení na zdraví hrozí dozorcům až 12 let za mřížemi. Zmocněnec Lotyše, Rus Alexej Krenke, po nich také žádá nahrazení újmy na zdraví i psychice v souhrnné výši přes půl milionu korun.

44letý vědec a politický aktivista byl v ČR vězněn od dubna 2017. Tehdy ho na základě evropského zatykače za delikt v zemi jeho původu zadržela při stáži na liberecké univerzitě policie. V ČR je Berzinš trestně stíhán pro napadení v liberecké věznici.

Lotyš měl v pátek na kameru identifikovat, kdo z přítomných dozorců mu co udělal, ale nedokázal to určit. Soudkyně Alexandra Šetková ho konfrontovala také se záznamy vězeňské služby o jeho chování, které leckdy obtěžovalo i vězně. Na jejich výhrady měl Lotyš odpověď. „Oni mě omezovali také, v této situaci jsou lidé omezováni,“ uvedl Berzinš s tím, že on se na rozdíl od ostatních snažil čas ve věznici trávit aktivně.

Hlavní líčení bude pokračovat příští pátek, kdy si všichni zainteresovaní prohlédnou prostory věznice, kde k incidentu došlo. „Bude z toho pořízen videozáznam a poté bude následovat výslech znalce,“ doplnila soudkyně.