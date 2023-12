Chtěla zhodnotit své úspory, investovat. Místo toho přišla o více než milion korun. Sedmašedesátiletá žena ze Štětí naletěla podvodníkovi, pachatel se jí představil jako finanční poradce. Byl ale falešný. Žena mu umožnila přístup k počítači, peníze odešly z jejích účtů prostřednictvím internetového bankovnictví. Po neznámém pachateli policisté pátrají, pokud ho dopadnou, hrozí mu až osm let za mřížemi.

„Sedmašedesátiletou ženu ze Štětí prostřednictvím mobilního telefonu kontaktovala neznámá osoba vystupující jako finanční poradce. Osoba jí nabídla zhodnocení finančních prostředků pomocí virtuální měny bitcoinu,“ popsala začátek podvodu policejní mluvčí Pavla Kofrová.

„Žena souhlasila a do svého počítače si nainstalovala aplikaci umožňující vzdálený přístup. Neznámá osoba jí následně vyzvala, aby se přihlásila do svého internetového bankovnictví. S jejím souhlasem provedl údajný finanční poradce několik operací, kdy za tímto účelem požadoval od poškozené autorizační kódy, které přicházely do jejího mobilního telefonu,” pokračovala mluvčí.

Pachatel, který se vydával za finančního poradce, navíc ženě „pomohl“ i podruhé. Stejný postup totiž použil i u jejího druhého účtu. Pak se odmlčel.Když žena zjistila, že ji podvedl, obrátila se na policii. „Z jejích účtů jí neznámý odčerpal více než jeden milion korun,“ uvedla Kofrová.

Kriminalisté nyní po neznámém pachateli pátrají, podezřívají ho z podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pokud bude dopaden, hrozí mu až osm let ve vězení.

Policisté opakovaně před takovými případy varují, před svátky jich výrazně přibylo. „Pokud zvažujete, jak zhodnotit své úspory, vybírejte velmi obezřetně, do čeho a s jakými poradci budete investovat. Vše většinou začíná velmi výhodnou nabídkou, například v podobě internetové reklamy. Vedle investic různého charakteru nabízejí podvodníci také pomoc s nákupem virtuálních měn, často s příslibem velkého výnosu,” popsala Kofrová.

„Ke každé investici přistupujte jako k rizikové, obzvláště u kryptoměn, a nikdy k investování či nákupu kryptoměn nepoužívejte celé své jmění. Vždy pečlivě ověřujte věrohodnost investičního poradce či společnosti. Rozhodně nespoléhejte jen na internetové recenze, ty může napsat kdokoliv, tedy i podvodník. Nespoléhejte na to, že podvodný web poznáte podle vzhledu, podvodné stránky bývají profesionálně zpracované. Nikdy neposkytujte vzdálený přístup ke svému počítači. Chraňte své osobní, přístupová hesla a údaje z platebních karet,” dodala policejní mluvčí.

