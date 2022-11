Oznámení o podobném případu policisté přijali také 5. listopadu v noci. Tehdy zatím neznámý sprejer na stejném vlakovém nádraží posprejoval dva nákladní vagony. "Vytvořil na nich barevnými spreji různé obrazce a nápisy. Škoda je v tomto případě odhadnuta na více než dvacet tisíc korun," uvedla mluvčí Kofrová a upozornila, že za poškození cizí věci hrozí podle trestního zákona pachateli až roční vězení.

Čmáranice sprejem "ozdobila" vlak v Hněvicích. Policie hledá dalšího vandala

Pokud by se našel svědek, který by k těmto případům mohl poskytnout jakékoliv informace, měl by kontaktovat policii. Učinit tak může na tísňové lince 158 nebo přímo zatelefonovat policistům do Lovosic na číslo 974 436 701.

Jen letos jde na Litoměřicku a Roudnicku už o několikátý případ, který policie musí řešit. Například v polovině června sprejer řádil na osobním vlakovém nádraží v Hněvicích u Štětí, pár dnů předtím přímo ve Štětí. V březnu se nových barev "dočkal" odstavený vlak u Polep. A totéž se odehrálo na začátku února v Roudnici nad Labem.