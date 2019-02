Tak si to vysvětlíme znovu, pane inženýre… Okresní soud v minulém týdnu poněkolikáté řešil zasíťování pozemků v rozvojové lokalitě Pod Skalou v Hrobcích. Oním inženýrem je Luboš Matek, který byl v letech 2010 až 2014 starostou obce a jenž podle obžaloby zmanipuloval veřejnou zakázku a ošidil stát o daň z přidané hodnoty. Za to mu hrozí až osm let vězení. Soud už vyslechl řadu svědků a pomalu se schyluje k verdiktu.

Vítězem tendru za téměř 20 milionů se v obskurním výběrovém řízení v roce 2011 stala společnost Trenameda. Nejenže nesplňovala podmínky vypsané zakázky, ale byla prázdnou schránkou. Obec ji koupila a zakázku zadala Eurovii. Tehdejší starosta Matek měl přitom dříve vazby ve společnosti Infinex, která koupila za velmi výhodnou cenu pozemky od obce, ale i v EPP, jež veřejnou zakázku pro obec administrovala. Při tom všem mělo dojít ke zkrácení daně státu ve výši kolem tří milionů.

Matek obvinění odmítá. Podle něj vzniklo na popud „účelovky“ od dnes už také bývalého hrobeckého starosty Petra Kříže. Proces probíhá od loňského volebního roku, kdy se Matek se svým sdružením znovu ucházel o post starosty. „Předvolební kampaň byla nádherná, mluvilo se o mně, jaký jsem zloděj a křivák, všichni to dostali do schránek,“ zlobil se exstarosta před pár dny u soudu.

Obhajoba tvrdí, že obec ve výsledku vydělala na zamotaném zprocesování veřejné zakázky, do níž se zapletlo hned několik společností. Pokud ano, tak na úkor Eurovie, jejíž regionální ředitel u soudu vypovídal. Poté, co stavebnický gigant akci dokončil, zjistil, že se splacení faktury na osmimístnou částku jen tak nedočká.

Složité operace

Jeho ekonomové i právníci si pak půl roku lámali hlavy, jak získat aspoň část. „Odstoupili jsme od smlouvy s Trenamedou, pak jsme prodali infrastrukturu společnosti Infinex. Ta nám prodala asi 15 pozemků, které jsme pak prodali realitní společnosti, a konečně něco utržili,“ popsal u soudu martýrie Eurovie Zdeněk Novák. Společnost za práce za 15 milionů nakonec inkasovala asi 10 milionů, další peníze padly na režijní náklady.

U soudu vypovídala i prokuristka a likvidátorka Trenamedy Hana Lukešová z okruhu Matkových spřízněnců z Hrobců. „Celé je to hysterie. Obec nikdy Trenamedou ohrožená nebyla,“ ujišťovala soudce. Jejím hlavním přáním je, aby mohla společnost konečně zlikvidovat, což jí poslední starosta Hrobců Kříž neumožnil. Minulý týden se kvůli tomu Lukešová sešla se současnou hrobeckou starostkou Kateřinou Hlaváčovou. Snažila se ji přesvědčit, jak je celý problém bagatelní. Stačilo by jí znovu zpřístupnit obecní datovou schránku, aby se dostala k dokumentům, které by jí umožnily podat soudu návrh na insolvenci Trenamedy. Tu nelze zlikvidovat proto, že po ní finanční úřad stále požaduje zaplacení sporného DPH.

Starostka si Lukešovou vyslechla, ale s rozhodnutím chce počkat, až bude mít víc informací. „Jsem na úřadě tři měsíce, do celé věci jsem ještě nepronikla,“ vysvětluje. „Možná by pro obec bylo lepší Trenamedu zlikvidovat, ale musím ověřit, zda si finanční úřad opravdu nic nenárokuje. Rychle zlikvidovat společnost, abychom neplatili neodvedenou daň a penále, je sice pro obec ekonomicky výhodné, ale z morálního hlediska to nepovažuji za správné,“ řekla Hlaváčová. Obec navíc na dědictví z minula stále doplácí. „Jsme rádi, že si lidé pozemky začali kupovat a celá lokalita ožije, ale sítě nejsou dokončené, některé jsou i částečně poničené. Na zprovoznění plynové sítě, která se sice před pěti lety postavila, ale nikdy nebyla připojena k hlavnímu řadu, je potřeba opravit poničené rozvodné skříně a provést tlakovou zkoušku, což přinese obci další náklady,“ dodala starostka.