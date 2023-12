Podle jeho pondělního usnesení se ale muž nedopustil ani znásilnění, ani vydírání, nanejvýš přestupku proti občanskému soužití. Poškozenou soud označil za velmi nevěrohodnou. Přibarvila si délku a intenzitu napadení i utrpěná zranění a také znaky posttraumatické stresové poruchy, za níž chtěla finanční odškodnění. Senát tak přisvědčil tvrzení obhajoby o notorickém lhaní poškozené. Podle zkušeností z jiných podobných líčení věc může vyústit v její trestní stíhání pro křivou výpověď. Jisté je ale zatím jen to, že se případem bude zabývat Vrchní soud v Praze. Žalobkyně totiž na místě podala stížnost proti usnesení.

Obžaloba argumentovala zprávou znalkyně z oboru psychiatrie Kláry Semerádové. Ta uvěřila poškozené, že ji muž při incidentu, ale i dříve v komplikovaném vztahu nutil k sexu, ubližoval jí, sledoval ji a činil na ni psychický nátlak. A že z toho všeho měla strach z mužů a bála se chodit ven. Psychiatrička uvěřila ženě i psychosomatické znaky úzkosti. „Tímto traumatem bude velmi ovlivněn její budoucí partnerský život,“ uvedla Semerádová, která však později vyjádření upravila. A to když ji soud konfrontoval s výpověďmi svědků: tedy že se žena skoro bezprostředně po incidentu dál chodila bavit a neměla problém navazovat i intimní vztahy s muži.

Státní zástupkyně Barbora Jorová přesto v závěrečné řeči trvala na tom, že se obžalovaný dopustil pokusu o znásilnění a vydírání. Přihlédla k čistému rejstříku a nakonec mu navrhla jen 3 roky vězení podmíněně odložené na zkušební dobu 5 let. Obhájce Vít Vohánka naopak trval na tom, že se skutečnosti uvedené v obžalobě neprokázaly. „Sehrála policii a soudu divadlo s účelem uškodit mému klientovi a získat na něm kompenzaci,“ prohlásil advokát a navrhl zproštění obžaloby pro klienta, který prožil posledního 2,5 roku ve stresu z trestního stíhání.

Sám obžalovaný se pozastavil nad tím, že obžaloba stojí na výpovědi poškozené, která o věci říkala pokaždé něco jiného, a na posudku znalkyně, již žena obelhala. „Jestli takový znalecký posudek rozhoduje o osudu člověka…,“ pozastavil se obžalovaný. Senát se potom jasně postavil na stranu obhajoby, když věc postoupil městskému úřadu v Budyni nad Ohří, na jehož území k jednání došlo. Poškozená podle soudu nevypovídala pravdu téměř ve všem. „Nepředstavuje dobrý a spolehlivý důkaz, který by umožňoval bez jakékoli pochybnosti rozhodnout o vině pana obžalovaného,“ shrnul ženino svědectví soudce Martin Parolek.

Podle zjištění od svědků žena do týdne od údajného znásilnění zahájila běžný společenský život, což prokázaly i záznamy na sociálních sítích. Dva svědci také uvedli, že s ní v období údajného traumatu měli intimní styk nadprůměrně rychle po seznámení. „Takové chování nesvědčí o tom, že by měla strach z mužů a že by se jim vyhýbala,“ uvedl soudce. Rozhodující pro úsudek senátu o fyzickém útoku, který žena barvitě popsala, byl posudek soudní znalkyně z oboru lékařství Andrey Vlčkové. „Kategoricky vyloučila, že by měla být vystavena škrcení, údery pěstí do obličeje vyšší intenzity nebo kopání do těla, když ležela,“ shrnul Parolek s tím, že žena utrpěla jen jednu ranku na vnitřní straně rtu, několik škrábanců a pohmožděnin. Což si i vzhledem ke své opilosti mohla způsobit sama, jak také tvrdil obžalovaný.

Soud nakonec řešil v souvislosti s vinou obžalovaného jen to, jestli se mohl dopustit výtržnictví. Ani to mu ale podle senátu není možné dokázat. Došlo toliko ke konfliktu mezi dvěma osobami, které se znají a řeší si soukromý problém, aniž by chtěly zasahovat do veřejného pořádku či někoho pohoršovat. Podle soudu se tak obžalovaný dopustil maximálně přestupku proti občanskému soužití. Státní zástupkyně si na místě podala stížnost, o věci tak bude znovu rozhodovat pražský Vrchní soud. Ten může případ vrátit znovu na půdu prvoinstančního krajského soudu, nebo ho definitivně poslat k rozřešení budyňské přestupkové komisi.

