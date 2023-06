Pětiletý trest padl při hlavním líčení 17. května a Deníku ho v uplynulých dnech potvrdila mluvčí ústeckého krajského soudu. „Obžalovanému byl uložen trest odnětí svobody v trvání pěti let,“ uvedla Veronika Suchoňová.

Rozsudek není pravomocný. Jak obhajoba, tak obžaloba si ponechaly lhůtu pro případné podání odvolání.

Dívka otěhotněla s otčímem, nebylo jí ani 15 let. Muž tvrdil, že šlo o boží vůli

Žalobkyně muži navrhovala nepodmíněný trest odnětí svobody dokonce v trvání sedmi let. „Pokud se týká mého návrhu trestu, tak zůstal původní,“ poznamenala Simona Konopáčová z krajského státního zastupitelství s tím, že ani po zhruba ročním dokazování se z jejího pohledu situace popsaná v obžalobě významně nezměnila.

Severočeská justice se několik let starými skutky nezabývala poprvé a obžalovaný už za ně dokonce v minulosti pykal vězením. Dostal však trest jen za pohlavní zneužití a nátlak. Sex, který muž s dívkou měl, nebyl z nejtypičtějších. „Dílem ve spánku poškozené opakovaně prsty vnikal do přirození, vpravoval tímto způsobem do vaginy poškozené své sperma, později ji souložil,“ stojí v obžalobě.

To nebylo všechno. „Přesvědčoval ji, že s ohledem na její onemocnění nebude moci mít v dospělosti děti a musí otěhotnět dříve. Dále jí opakovaně prezentoval, že se jedná o boží vůli, přičemž rodina byla věřící a víru praktikovala,“ uvádí také dokument.

Muž odmítal, že se dopustil znásilnění. „V životě nedošlo k ničemu proti její vůli. Rozum jsem měl mít, to je pochopitelné. Ale nikdy tam nedocházelo k žádnému násilí, manželka všechno věděla. Žádné znásilnění by nedopustila a já nikdy nikomu v životě nedal ani facku,“ řekl obžalovaný. Podle jeho slov se vše skutečně dělo s vědomým souhlasem matky dívky. A to jako zvláštní výměnný obchod, kdy na matku převedl svůj majetek. Na netypický poměr se podle výpovědí, které zazněly u soudu, přišlo ještě před dovršením patnáctého roku dívky v nemocnici poté, co otěhotněla.

Potom ji umístili do diagnostického ústavu. Protože se tam s mužem chtěla vidět, její matka mu prý navrhla, ať s dívkou odjede do zahraničí. Muž dívku nabral během vycházky a vyvezl na čtrnáct dní na Ukrajinu (ještě v letech před nynější invazí Ruska, pozn. red.). Věkově nerovnou dvojici pak rozdělili na zpáteční cestě pohraničníci ve slovenském Vyšném Nemeckém, kam si pro dívku přijel její kurátor.

Muž měl za ní potom i přes zákaz styku stejně jezdit po nocích. Právně řečeno se muž tímto svým jednáním v uplynulých letech dopustil zločinu znásilnění a přečinu únosu tím, že donutil dítě k pohlavnímu styku a odejmul ho z opatrování k tomu příslušné osoby.