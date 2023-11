Obžalovanému J. H. nyní hrozí až osm let vězení za týrání svěřené osoby, které mělo probíhat nejméně od roku 2019 do chlapcovy smrti. „Ve společné domácnosti nepřiměřeně trestal svého syna tím, že jej bil pěstmi zejména do břicha a do ramene, dával mu facky, zesměšňoval a ponižoval ho,“ popsala státní zástupkyně Věra Šípalová s tím, že v jednom případě měl otec synovi dokonce zlomit nos a škrtit ho. A když nebyl spokojený s jeho školními výsledky, držel mu u hlavy pistoli.

Obžalovaný dnes u soudu využil práva nevypovídat. „Všechny skutečnosti jsem uvedl už ve výsleších,“ vysvětlil. Soudkyně Jana Satrapová pak četla jeho výpověď z přípravného řízení, kde se vyjadřoval ke klíčovým bodům tehdejšího obvinění. Synovi prý občas nadával, ale že by ho škrtil, to ne. „Nejsem ani držitelem krátké zbraně, a že bych ho bil pěstmi, to ne. Občas jsem mu dal facku jako každý rodič, například když schovával svačinu za nábytek nebo ve škole zapálil dezinfekci,“ popsal muž s tím, že nos jeho synovi zlomil kamarád.

Muž připustil, že chlapce častoval tresty, ty ale považuje za standardní a výchovné. Podtrhl, že měli se synem hodně společných zájmů včetně hokeje, práce se zvířaty na statku u Roudnice a myslivosti. To potvrdili skoro všichni dnešní svědci včetně blízkého kamaráda zemřelého. Vztah otce se synem byl ale dvojaký. „Bál se chodit domů. Říkal nám, že se tam netěší, že to nemá jednoduché, že mu otec jednou střílel kolem hlavy,“ uvedl mladý svědek s tím, že chlapec měl i modřiny. Ale ty mladík přikládal sportu či kopnutí od krav.

Další svědci u soudu hovořili i o nepřiměřeném chování otce na trénincích a zápasech hokeje v Roudnici a pak v Litoměřicích, kdy muže museli mírnit i trenéři. Příbuzná zemřelého popsala, že byla svědkem scény, kdy muž na chlapce na hokeji v jeho pěti letech řval vulgární nadávky. Vypovídala i dlouholetá kamarádka, která chlapce na hokeji poznala později a byla i svědkem scény, kdy mu dal po prohraném zápase pěstí před dalšími rodiči. „Když dostal horší známku, mlátil ho kolikrát až do krve,“ popsala svědkyně, co jí chlapec říkal o chování otce s tím, že ho záměrně bil na taková místa na těle, aby nebyly zjevné modřiny.

Kamarádka s chlapcem hovořila ještě v den jeho smrti, kdy mluvil o vyhazovu ze školy a o tom, že se bojí, co na to doma řekne jeho otec. Jednou jí říkal i o tom, že kvůli otci uvažuje o odchodu ze světa, jinak ale na sobě nedával příliš znát, že by ho toxický vztah s rodičem trápil.

Svědci: Byl to super kluk

Obžalovaný J. H. měl po rozchodu s matkou jejich syna v roce 2016 chlapce ve výhradní péči poté, co vyhrál opatrovnický soud. „Byl zmanipulovaný, bál se mně, utíkal mi,“ řekla dnes žena u soudu k prohře u tehdejšího řízení. Dodala, že muž ji před rozchodem déle bil a ponižoval, zvlášť když měl trochu upito. Po prohraném soudu se matka se synem vídala jen jednou za 14 dní a pouze na chvíli. Během těchto setkání se jí nikdy nesvěřil, že by ho otec zesměšňoval nebo bil. Zřetelná drobná zranění odbyl jinými důvody než otcovým týráním.

Po rozchodu s matkou jeho syna měl J. H. další partnerku. Ta od něj odešla několik měsíců před chlapcovou sebevraždou. Senátu dnes popsala toxické prostředí v rodině v posledních letech před smrtí chlapce, kdy byl muž pod tlakem, například kvůli pracovním povinnostem na vesnickém statku. „Bylo všechno furt špatně, byl na všechny hnusnej,“ uvedla žena s tím, že pro chlapce to bylo nejhorší, protože otec byl pro něj vzor. „Sprostě mu nadával, běžně ho shazoval,“ vylíčila dál žena s tím, že když se muž hodně rozčílil, surově ho bil.

Popsala i závažnější skutečnosti. „Praštil s ním o zeď, škrtil ho, dal mu pěstí do nosu, řekl mu, že ho zastřelí,“ popsala žena s tím, že když se jednou pokoušela chlapce bránit, odstrčil ji, aby šla pryč, nebo dostane také.

Podle další svědkyně, která dnes vypovídala, muž syna topil v korytu u krav. Podle příbuzné byl zemřelý chlapec super kluk, který měl rád zvířata a sport. Další svědci mají u litoměřického okresního soudu vypovídat v příštích dnech. O tom, kdy by senát mohl rozhodnout o vině obžalovaného, bude jasněji po jejich výpovědích.

