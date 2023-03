Ústřední postavou jeho zhruba půlhodinového snímku byl Jaromír Bester, který se představil jako Němec z Norimberka. Obsáhle vykládal, co vyčetl o holocaustu. Tušl jeho věty komentoval a vztahoval k protipandemickým opatřením, k migrační krizi i k čerstvým výsledkům parlamentních voleb. Krátce do videa vstoupil i Zdeněk Masár. Podle obžaloby všichni tři veřejně popřeli a zpochybnili nacistické genocidium.

Z trojlístku obžalovaných se dnešního líčení účastnil pouze 38letý Zdeněk Masár, rodák ze Sokolova žijící v Praze. Holohlavý muž s tetováním v kožené bundě vinu popírá. Poznamenal, že jediná věc, kterou měl ve videu říct o Sonderkommandu, je veřejně dostupná na Wikipedii. „Neřekl jsem nic genocidního,“ tvrdí muž a odmítl i zodpovědnost za to, co řekli další dva protagonisté videa s tím, že se s tím neztotožňuje. Video prý viděl poprvé až v soudní síni. „Dohodli jsme se jen, že se pojedeme podívat na pevnost do Terezína. Netušil jsem, že se bude něco natáčet a publikovat,“ řekl Masár.

Za výroky proti Ukrajincům musí Tušl do vězení, Čermák má podmínku

Muž, který je vyučeným elektromechanikem bez maturity, ve videu krátce mluvil o funkci židovského Sonderkommanda ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. A to když Tušl zmínil v reakci na Jaromíra Bestera ohledně údajné cenzury v Německu, že v Česku je to lepší, že tu „jen policajti nemají rádi, když se jim říká gestapo nebo Sonderkommando. Zdendo, co je to Sonderkommando?“ obrátil pak Tušl kameru na známého. „Napomáhači systému, Židi, kteří nakládali do hrobů vlastní lidi, a měli výhody,“ odpověděl muž. Ten prý své vědomosti čerpá kromě z Wikipedie také z některých knih, konkrétně zmínil titul V pekle plynových komor.

Podle státního zástupce je ale i na Wikipedii napsáno něco jiného. „Není pravdou, že by Sonderkommando byli napomáhači nacistů. Byli to vězni, donucení k té práci. Říct o Židech z tohoto oddílu, že byli napomáhači, je neuvěřitelné zneuctění památky,“ uvedl Filip Valjent s tím, že se nedá říct ani to, že by měli výhody. Protože v důsledku jejich práce žili velmi krátkou dobu. „Došlo k velmi velké dezinterpretaci. Tvrzení, že svůj národ likvidovali sami Židé, je v podstatě ospravedlnění nacistického genocidia,“ dodal žalobce. Podle něj navíc Zdeněk Masár odpovídal i za to, co si ve videu řekli Tušl a Bester. A to vzhledem k tomu, že se do natáčení zapojil a působil tak, že se s řečeným ztotožňuje.

„Plyn v Osvětimi? Spíš jen dezinfekce.“ Popírat holokaust měl v Terezíně i Tušl

Za to mu žalobce navrhuje 10 měsíců vězení, podmíněně odložených na 20 měsíců. Tedy trest na spodní hranici až tříleté sazby. Samosoudkyně Jana Satrapová líčení v pátek 10. března asi po dvou a půl hodinách dokazování odročila s tím, že ve věci rozhodne v pondělí odpoledne. Deníku sdělila, že Jaromír Bester se líčení neúčastnil, protože na rozdíl od Zdeňka Masára akceptoval příkaz s trestem 8 měsíců, podmíně odložených na 18 měsíců. Tušla z této věci kvůli nespecifikovaným důvodům vyloučili k samostatnému projednání a v něm bylo už vydáno rozhodnutí. Ale není pravomocné a soudkyně ho proto neupřesnila.

Trestní oznámení kvůli tomuto projednávanému Tušlovu videu z Terezína podávala Federace židovských obcí a angažoval se v tom i samotný Památník Terezín. Podle jeho ředitele řeší tato instituce kauzy soudních sporů s popírači holocaustu a jim podobné naštěstí zcela výjimečně. „V tomto případě ale k incidentu došlo přímo na námi spravovaném Národním hřbitově a vše bylo pachatelem záměrně nafilmováno a distribuováno na YouTube kanálu, který zhlédlo tisíce diváků. V takovém případě nám nezbývalo, než trestní oznámení podat,“ sdělil Deníku Jan Roubínek.