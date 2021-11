83letý Stanislav N. se v pondělí 15. listopadu zpovídal z toho, k čemu došlo 9. května. Tehdy kolem 17. hodiny obrátil zbraň proti svému 60letému synovi a 45leté snaše v podloubí před rodinným statkem v Bohušovicích nad Ohří. Vykulminovaly tak dlouholeté spory se synem o dědictví. Muž před ústeckým krajským soudem uznal vinu, i díky tomu může dostat relativně nízký trest. Senát si vzal čas na rozsudek do tohoto čtvrtka.

Jak popsal státní zástupce Vladimír Jan, muž v květnu vytáhl z opasku šestiranný revolver, na který měl zbrojní průkaz. Nejprve ze vzdálenosti několika metrů několikrát vystřelil na snachu. Ta utrpěla průstřel obou ramen i zadní části hlavy. „Zranění potenciálně ohrožovala její život, což se nestalo jen náhodou, protože nedošlo k proniknutí střely do krku nebo hrudníku,“ shodli se znalci.

Žalobce doplnil, že následně obžalovaný namířil zbraň i na svého syna. Ten se ale stačil ukrýt za sloupem v podloubí, a utrpěl tak naštěstí jen lehké zranění jednou odraženou střelou. I tak ale potenciálně mohlo dojít k jeho zabití, upozornil státní zástupce. Stanislav N. se tak dopustil zločinu pokusu vraždy. Za to mu státní zástupce původně navrhoval sedm let vězení.

Žalobce slevil dva roky

Muž souhlasil s vinou a označil obžalobu za nezpochybnitelnou včetně právní kvalifikace. „Proti tomu nic nemám,“ řekl muž. „Chci se omluvit za to, co jsem spáchal, takovým způsobem nelze věci řešit, cítím silnou vinu,“ dodal, ale měl výhradu proti výši trestu. „Myslím si, že je poměrně vysoký,“ komentoval. Nakonec mu dali za pravdu. Za přiznání a lítost mu Vladimír Jan slevil navrhovaný trest jen na pět let.

Stanislava N. ale také možná čekají vysoké finanční závazky. Poškození požadují odškodnění za léčení, ušlý zisk i psychickou újmu: syn 2,3 milionu a jeho žena 3,63 milionu korun.

A muže nejspíš čeká také ochranné psychiatrické léčení ambulantní formou. Závěry znalců z odvětví psychiatrie a psychologie totiž ukázaly na disharmonickou emočně labilní osobnost s mírnou kognitivní poruchou, na rozvinutý zlobný afekt a dlouhodobou frustraci. S léčením je S. N. srovnaný, následky prý cítí i sám na sobě. A považuje léčení za prospěšné nejen společnosti, ale i jemu.

Střelec se synem se dlouhodobě přeli o zemědělskou farmu a další nemovitosti v Bohušovicích. Na těch jejich rod hospodařil od roku 1750. Nynější obžalovaný majetek za desítky milionů získal v 90. letech v restituci, měl ho se společníkem. V roce 2012 bezúplatně převedl 55procentní podíl na syna. Ten se kvůli tomu vrátil do Čech z USA, kam v 80. letech emigroval.

Starý muž ale záhy po přepsání majetku o něj syna zažaloval s tím, že se po převzetí daru jeho chování vůči otci výrazně zhoršilo. „Slovně mě i svou matku napadal, bránil nám v přístupu do patra domu, který máme ve spoluvlastnictví. Z účtu sdružení, které farmu spravovalo, vybíral peníze bez vědomí společníka,“ řekl Stanislav N. už dříve Deníku.

Litoměřický okresní soud a po odvolání v roce 2015 i odvolací krajský v Ústí ale žalobu odmítly.

„Nelze shledat zavinění výlučně u jednoho z účastníků,“ stálo tehdy v rozsudku. Syn od počátku nařčení z šikanování svého otce odmítal. Naopak tvrdil, že sám z jeho strany musel čelit výhrůžkám.