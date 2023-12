K incidentu došlo poté, co se poškozený náhle objevil v hotelu na Litoměřicku, kde dvojice trávila den. Potyčku, při níž došlo k výstřelu, oba dva aktéři líčí jinak. Podle poškozeného mu Závada přiložil cíleně pistoli k břichu a vystřelil. Závada ale tvrdí, že na muže nemířil a pistole, již nosil běžně odjištěnou, vystřelila nejspíš náhodně, když se jí dotkl.

Žena, která ve středu vypovídala, se poznala se Závadou před 15 lety v lovosické komunální politice. Osudného lednového dne přijela do smluveného hotelu za Závadou, s kterým se dnes prý vídá už jen zřídka. Trávila s ním čas a zároveň si psala s manželem (se kterým se nedávno rozvedla, pozn. red.).

Přiložil mi zbraň k břichu a vystřelil, řekl u soudu sok expolitika z Lovosic

„Ty esemesky mi přišly divné,“ poznamenala svědkyně s tím, že když po společném rozhovoru, sexu a obědu její tehdejší milenec usnul, rozhodla se z koupelny manželovi zavolat. „Až napokolikáté mi zvedl telefon a řekl, pojď mi otevřít. Říkám, jsi u mě v kanceláři? A on ne, jsem v hotelu,“ vyprávěla svědkyně s tím, že si přes noční košili přehodila kabát a prošla hotelem k recepci, kde stál manžel. „Říkala jsem jeďme domů, vyříkáme si to tam,“ pokračovala žena. Ale její manžel se zjevně chtěl konfrontovat se svým sokem, přičemž přítomnost konkrétně Závady měl zjevně za nespornou. O vztahu jeho manželky s bývalým místostarostou Lovosic měl tedy nejspíš již déle povědomí.

Během hledání správného pokoje v hotelu svou ženu podle její výpovědi kopal a dal jí facku. Následně vykopl dveře a vtrhl do místnosti. Žena prý nejdřív zůstala stát zkoprnělá na chodbě, během toho měla z pokoje slyšet hluk. Až po chvíli vběhla dovnitř a uviděla svého manžela, jak sedí na Závadovi, ležícím na posteli, a bije ho. „Snažila jsem se jim říct, ať toho nechají, a zaslechla jsem větu - on mě střelil,“ uvedla žena s tím, že ale ona sama žádný výstřel neslyšela. V přípravném řízení, jak nyní upozornil soudce, ovšem uvedla, že v pokoji cítila zápach. „Jako když 'prdne' petarda na Silvestra,“ popsala dříve policii. Nyní k tomu žena poznamenala, že už si na to nepamatuje.

Bývalý lovosický politik střelil manžela milenky do břicha. Hrozí mu osm let

Svědkyně dál popsala, že po další potyčce se její manžel nakonec z postele zvedl, odešel z pokoje a odjel z hotelu. Závada se umyl v koupelně od krve a odjel domů, podobně se zachovala i ona. Později na cestě telefonicky zjistila, že její manžel je už doma a špatně se mu dýchá. Zavolala mu tedy na dálku záchranku.

Než ve středu 6. prosince soud líčení odročil, četl také dokumenty z přípravného řízení včetně posudku zranění poškozeného. „Potenciálně hrozil zásah velkých cév a život ohrožující poranění,“ upozornila soudní lékařka Andrea Vlčková s tím, že pouze náhodou došlo jen k poranění střev. Senát seznamoval také s psychologickým posudkem na Závadu. „Odpovídá tak, jak si myslí, že je to sociálně žádoucí,“ popsal o obžalovaném znalec Pavel Král s tím, že zkoumaný má snahu stavět sebe sama navenek v lepším světle.

59letému muži, který v současnosti působí jako zástupce ředitele krajské příspěvkové organizace Krajská majetková, žalobce navrhuje za pokus o vraždu 8 let vězení.

