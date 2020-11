„Ten pán je hrdina,“ chválil Pavel Turczyn jedno z videí na serveru Návrat do reality. Zdánlivě nevinný komentář, 38letý roudnický rodák ho ale pod uživatelským jménem Funés loni 16. března nad ránem napsal k otřesným záběrům. Zachycovaly tehdy jen pár hodin čerstvý teroristický útok na dvě mešity na Novém Zélandu. Australského pravicového extremistu tehdy k činu motivoval odpor k muslimům i imigrantům.

Po zběsilé střelbě Brentona Tarranta zůstalo ve dvou mešitách na 50 mrtvých a stejné množství zraněných. V srpnu za to dostal od novozélandského soudu doživotí.

Ústecký krajský soud poslal Turczyna za jeho komentář v pátek 20. listopadu do vězení na dva a půl roku. Trest mu však podmíněně odložil na zkušební dobu tří let. Kromě toho musí přispět polovinou mzdy obětem trestné činnosti. Rozsudek je zatím nepravomocný, obžalovaný s obhájcem si vzali lhůtu na odvolání. Státní zástupce se vzdal práva na odvolání na místě.

Oproti líčení s Tarrantem to byl v Ústí rychlý proces. Obžalovaný totiž využil institutu dohody o vině a trestu, která podstatně zkracuje trestní řízení. Turczyn ke svému provinění v přípravném řízení zkraje roku nejprve tvrdil, že komentářem vyjádřil pohrdání těmi, kdo teroristův čin schvalovali. Při ústeckém líčení v ohrádce hovořil mírně roztřeseným hlasem dvojznačně. „Chtěl bych přiznat plně svou vinu. Ten příspěvek jsem napsal, i když jsem ho zamýšlel trochu jinak. Je mi to moc líto, stydím se za to,“ uvedl muž.

Předseda senátu Roman Felzmann muže zpovídal, jaký život vede. Ukázalo se, že řádný. To bylo také pro Turczyna nakonec polehčující okolností. Nenápadný svobodný muž bez závazků nebyl do dnešního dne trestaný. Šest let pracuje jako strojník ve firmě na výrobu malířských válečků. Nemá zbrojní průkaz, nezajímá se o politiku, lidi z pravicové scény nezná, s jinými národnostmi prý nemá problém. „Mám ale trošku obavy, aby se tady nestávaly nějaké teroristické činy nebo útoky. Asi jako většina lidí,“ dodal.

Muži za podporu a propagaci terorismu hrozilo 5 až 15 let. Státní zástupce Martin Bílý navrhl senátu pro muže 5 let ve věznici s ostrahou, pokud by neudělal něco navíc. Například nevěnoval určitou částku na oběti trestné činnosti. „Nechci zlehčovat situaci,“ reagoval obhájce Lukáš Klucký. „Ale přeci jen ohodnotit takovou trestní sazbou vlastně dvě věty je skutečně velice přísné,“ uvedl advokát s tím, že podobná činnost není společensky nebezpečná. A připomněl, že zatím všechny české případy schvalování novozélandského útoku na sociálních sítích skončily podmínkou.

Senát se po krátké poradě přiklonil na stranu obhajoby. A to s tím, že klade důraz na předvídatelnost rozsudků v případě podobných trestných činů, i když je každý individuální. „Tady v tom případě ale nejsou žádné jiné zvláštní okolnosti odlišující obžalovaného od jiných pachatelů. Nic nenaznačuje, že by se takto vyjadřoval k jiným takovým věcem. Bylo to ojedinělé vybočení z jeho běžného způsobu chování,“ řekl Felzmann.

V souvislosti se schvalováním loňské střelby ve městě Christchurch je zatím obžalována další osoba z regionu. Další případy už skončily nebo ještě běží v celé republice. Dozorují je vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci.